Ticaret savaşı giderek kızışıyor! ABD'den Çin devine yasak

ABD ve Çin arasındaki sular durulmuyor. Daha önce Çinli Huawei'nin ABD'deki satışlarına getirilen engelin bir benzeri birbaşka Çinli marka ZTE için de uygulanmaya başladı. ABD Ticaret Bakanlığı'nın aldığı karara göre ülkedeki markalar ZTE'ye 7 yıl boyunca hiçbir şekilde parça ve ürün satamayacak. Bu ZTE'nin gelecekte üreteceği akıllı telefonlarında ABD merkezli Qualcomm'un Snapdragon işlemcilerini kullanamayacağı anlamına geliyor.

Bakanlık tarafında yapılan açıklamada ZTE'nin yolsuzluk yapan çalışanlarını koruduğu, kınama cezalarını yayınlamadığı ve ABD otoritelerine yalan söylediği suçlamaları yer alıyor. ZTE geçen yıl da Texas'ta bir mahkeme tarafından ABD kanunlarını hiçe sayarak İran'a yasadışı yollardan ürün satmaktan suçlu bulunmuştu.

Verilen ceza ile ilgili olarak ZTE kanadından bir açıklama gelmedi. Ancak 7 yıl gibi uzun bir süre ABD pazarındaki firmalardan parça alamayacak olmasının ZTE açısından büyük bir kayıp olduğu söylenebilir. ABD'de daha önce de Huawei'nin ürünlerine (bu ölçekte olmasa da) bir yasak gelmiş ve Best Buy bu markanın ürünlerini satışını durduracağını açıklamıştı. Huawei'nin ardından ZTE'nin de ABD pazarındaki markalardan parça alımının yasaklanmasıÇinli markaların bu ülkedeki geleceğinin sıkıntıya düşmesi anlamına geliyor. ZTE'nin Türkiye'de de faaliyetleri bulunuyor ve firma resmi olarak temsil ediliyor.