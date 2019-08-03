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Ticaret odası başkanlarından Başkan Soyer’e ziyaret

Aliağa, Bayındır, Bergama, Menemen, Ödemiş, Menemen, Ödemiş, Selçuk, Tire ve Torbalı ticaret odalarının yöneticilerini ağırlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin gelişmesi ve kalkınması için ticaret odalarıyla işbirliği içinde çalışacaklarını söyledi.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:28
Ticaret odası başkanlarından Başkan Soyer’e ziyaret

Aliağa, Bayındır, Bergama, Menemen, Ödemiş, Menemen, Ödemiş, Selçuk, Tire ve Torbalı ticaret odalarının yöneticilerini ağırlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin gelişmesi ve kalkınması için ticaret odalarıyla işbirliği içinde çalışacaklarını söyledi.


İzmir’in sekiz ilçesinde faaliyet gösteren ticaret odalarının yönetim kurulu ile meclis başkanları İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti. Başkan Soyer’e görevinde başarılar dileyen meslek odaları temsilcileri, 100 bine yakın üyelerinin bulunduğunu, Büyükşehir Belediyesi ile el ele çalışmaya hazır olduklarını söyledi. “Biz varız, yanınızdayız” diyen oda başkanları, Başkan Soyer’e kendi bölgelerine ilişkin sorunları ve talepleri içeren bir de dosya sundu; tarıma ve hayvancılığa verdiği destekten ötürü Başkan Soyer’e teşekkür etti.


Ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu kaydeden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Hiç kuşkunuz olmasın, gücümüzü sonuna kadar zorlayarak ihtiyaçlarınız için sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. İşimiz bu. Bunun için bu göreve geldik. İşbirliği içinde olmak zorundayız. Bir çark var ve bu çarkın dönmesi için her bir dişlinin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Her birimiz bu çarkın dişlileri olduğumuzu unutmazsak ekmeğimiz büyür. El birliği ile çalışırsak her şeyin üstesinden geliriz” dedi.



Ziyarette kimler yer aldı?


Bergama Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Ürper, Menemen Ticaret Odası Meclis Başkanı Ali Azgın, Aliağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk, Aliağa Ticaret Odası Meclis Başkanı Adnan Saka, Tire Ticaret Odası Başkanı Mehmet Nadir Delikanlı, Tire Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Agah Yalgın, Ödemiş Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Eriş ve Meclis Başkanı İbrahim Surav, Bayındır Ticaret Odası Başkanı Adnan İnanır, Selçuk Ticaret Odası Başkanı Koray Yolcu, Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, Torbalı Ticaret Odası Meclis Başkan Erkan Aksoy.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:28
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