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"Ticaret ihtilafları, AB ve ABD arasındaki gergin ilişkiler en büyük risk"

Alman Kamu Bankaları Birliği:- "Bu yıl ekonomiler için en büyük riskler, küreselleşen ticaret ihtilafları, özellikle AB ve ABD arasındaki gergin ilişkilerden gelecek"

28 Mart 2019 Perşembe 16:05
"Ticaret ihtilafları, AB ve ABD arasındaki gergin ilişkiler en büyük risk"

BERLİN (AA) - Alman Kamu Bankaları Birliği (VOEB) sermaye piyasası uzmanlarından yapılan ortak açıklamada, bu yıl ekonomiler için en büyük risklerin küreselleşen ticaret ihtilafları, özellikle AB ve ABD arasındaki gergin ilişkilerden geleceği belirtildi.

Açıklamada, Brexit ve özellikle Almanya'daki sanayi üretiminde yavaşlamanın Avrupa'da belirsizlik oluşturduğu belirtildi.

Uzmanların, "Alman ekonomisinin bu yıl yüzde 0,7 ile yüzde 1,3 arasında büyüyeceği tahminine ve Avrupa'nın en büyük ekonomisinde resesyon tehlikesi öngörmediği" değerlendirmesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu yıl zayıf büyümenin ardından 2020’de Alman ekonomisinin önemli ölçüde toparlanarak yüzde 0,8 ile yüzde 1,8 arasında büyüyeceği öngörüldü. Almanya’da enflasyonun bu yıl yüzde 2,5’e yükselmesi beklenirken, Alman devlet tahvillerinin getirisinin gelecek 2 ayda yüzde 0,3’e yükseleceği hesaplandı. Alman ekonomisinin ihracata dayanması sorun oluşturdu. Özellikle kimya ve otomobil sektörü, küresel ticaret ihtilaflarından etkilenecek. Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Fed, ekonomileri tehlikeye atmamak için daha sıkı para politikalarını geciktirebilecek. Bu yıl ekonomiler için en büyük riskler, küreselleşen ticaret ihtilafları, özellikle AB ve ABD arasındaki gergin ilişkilerden gelecek."

Açıklamada, ABD ekonomisinin büyümesinin bu yıl yüzde 2,1 ile yüzde 2,6 arasında olacağı belirtildi.


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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 16:05
  1. Alman Kamu Bankaları Birliği
  2. büyüme
  3. risk
  4. ticaret ihtilafları

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