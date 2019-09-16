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"Ticaret hacmini artırmayı ve yapısını çeşitlendirmeyi hedefliyoruz"

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev: - "(Azerbaycan ve Türkiye arasında) Hedefimiz, ticaret hacmini artırmak ve yapısını çeşitlendirmektir. Tercihli ticaret anlaşması imzaladığımızda ticaret hacmi de artacaktır"

16 Eylül 2019 Pazartesi 18:59
"Ticaret hacmini artırmayı ve yapısını çeşitlendirmeyi hedefliyoruz"

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ticaret hacmini artırmayı ve yapısını çeşitlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Tercihli ticaret anlaşması imzaladığımızda ticaret hacmi de artacaktır." dedi.

Mustafayev, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Bakü'deki bir otelde düzenlenen Azerbaycan-Türkiye İş Forumu'na katıldı.

Mustafayev, burada yaptığı konuşmada, foruma 300 iş adamının katıldığını, bunun da iki ülkenin özel sektörleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine ilginin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

İlişkilerin yükselen çizgide ilerleyerek en yüksek düzeye ulaştığını belirten Mustafayev, devlet başkanlarının dostluğu ve verdikleri talimatların, ilişkilerin gelişmesindeki başlıca etken olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 30 artarak 3,4 milyar dolara ulaştığını, 2019'un 7 ayında da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artışla 2,3 milyar dolar olduğunu aktaran Mustafayev, "Hedefimiz, ticaret hacmini artırmak ve yapısını çeşitlendirmektir. Tercihli ticaret anlaşması imzaladığımızda ticaret hacmi de artacaktır. Anlaşma neredeyse hazır. Bir sonraki yüksek düzeyli görüşmede bu anlaşma imzalanacak." ifadelerini kullandı.


- "Türk iş adamları Azerbaycan'da daha fazla yer alacak"


DEİK Başkanı Nail Olpak da iki ülke arasındaki kardeşliği; iş adamları olarak işleri ile büyütmek istediklerini söyledi.

Türkiye'nin dünyada ticaret yapmadığı hiçbir ülkenin olmadığını belirten Olpak, "İş adamları ve DEİK olarak bizlere düşen daha fazla yatırım yapmamız ve daha cesur olmamız... Hükümetlerimizden istediğimiz ise yolumuzu açmaları... Vizeler konusunda 1 Eylül'de atılan adımlar için teşekkür ediyoruz. Vize süresinin 90 gün olmasını arzu ediyoruz." şeklinde konuştu.

Azerbaycan'da farklı sektörlerde daha fazla yer alacaklarını ifade eden Olpak, "Azerbaycan, tarım sektörüne büyük önem veriyor. Bunun farkındayız. Türk iş dünyası olarak bu alanda daha fazla çalışacağız. Savunma ve ilaç sanayinde de daha fazla yer alacağız." dedi.



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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 18:59
  1. Azerbaycan
  2. Azerbaycan Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev
  3. DEİK Başkanı Nail Olpak
  4. Fuat Oktay

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