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Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan tepki

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, yaş kayısıyı 50 kuruştan alan meyve suyu fabrikalarını eleştirerek, fabrikaların üretim maliyetlerini göz önünde bulundurarak fiyat belirlemeleri gerektiğini ifade etti.

30 Haziran 2019 Pazar 17:12
Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan tepki

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, yaş kayısıyı 50 kuruştan alan meyve suyu fabrikalarını eleştirerek, fabrikaların üretim maliyetlerini göz önünde bulundurarak fiyat belirlemeleri gerektiğini ifade etti.


Başkan Özcan 2019 yılı yaş kayısı hasat döneminin başladığını ifade ederek “Hasadın başlamasıyla meyve suyu fabrikaları da yaş kayısı almaya başladı. Ancak aldığımız duyumlara göre 50 kuruş olarak planlanan taban fiyat bir faciadır. Büyük emek ve zahmetlerle üreticimizin 40 derece sıcağın altında üreterek bu duruma getirdiği, coğrafi işaret tescil belgesi almış kayısımıza büyük bir darbedir” şeklinde konuştu.


Kayısı fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özcan,“Beş yıl önce 1 litre meyve suyu 1 lirayken yaş kayısı 50 kuruştu. Bugün 1 litre meyve suyu 5 lira civarındadır. Üretim maliyetlerinin yüzde 40 arttığı bir dönemde hala 50 kuruşu konuşmak bir garabettir. Bu, şehre büyük bir ekonomik darbedir. İçinden çıkardığı çekirdeği bugün 2,5 liraya çevirip bize geri satanlar mutlaka bunları göz önüne alıp bir daha düşünmelidir. Amacımız üzüm yemek, bağcıyı dövmek değildir. Üretim maliyetleri göz önünde bulundurularak fiyat belirlenmeli ve bu fiyatın üstünden yola çıkarılmalıdır. Aksi takdirde üretici ve bu şehir büyük hayal kırıklığıyla karşı karşıya kalır ve kimse bunu üreticiye ve Malatya kamuoyuna izah edemez. Mutlaka fiyatlar tekrar gözden geçirilip öyle uygulamaya başlanmalıdır. Bilinmelidir ki kayısı bizim her şeyimiz, ortak ekonomik paydamız ve kırmızıçizgimizdir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 17:12
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