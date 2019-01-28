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Ticaret Bakanlığı talimatı verdi! Fırsatçılara göz açtırılmayacak

Ticaret Bakanlığı, özellikle sebze ve meyvede fahiş fiyat artışlarına karşı 81 valilik kanalıyla ticaret il müdürlüklerine talimat göndererek denetimlerin kapsamını genişletti.

28 Ocak 2019 Pazartesi 15:10
Ticaret Bakanlığı talimatı verdi! Fırsatçılara göz açtırılmayacak

Türkiye ekonomisine yönelik finansal saldırıların ardından kur bazlı marketlerdeki ürün fiyatları yükselirken, bu durumun kontrol altına alınmasıyla birçok üründe fiyat gerilemeleri görüldü ancak marketlerde özellikle meyve-sebzede fiyat düşüşleri raflara yansımadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, kurdaki hareketi bahane ederek yüksek kar amacıyla fiyatları yükseltenlere tepki geldi. Erdoğan, fırsatçılara yönelik "Çarşı pazarda, marketlerde fiyatlar, üreticiden alındıktan sonra aracılar vasıtasıyla tırmandırılıyor. Fiyatlar birbirini tutmuyor. Burada belediyelerimize büyük görevler düşüyor. Bu tür fiyat artıranları hesaba çekmeniz lazım." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da bakanlık olarak gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, denetimlere daha kapsamlı şekilde devam ettiklerini bildirdi.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, bakanlığa yapılan başvurularda, son aylarda enflasyon ve faiz oranlarında gerilemeye karşın marketlerde özellikle sebze-meyve fiyatlarında düşüş olmadığı hatta bu ürünlerin fiyatlarında ciddi artış yaşandığı iddiaları yer aldı.

Bu iddiaları değerlendiren Ticaret Bakanlığı, 81 valilik kanalıyla ticaret il müdürlüklerine yeni bir talimat gönderdi.

Söz konusu talimatta, ağustosta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikte girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapanlara karşı denetim yapılabilmesine yönelik düzenlemeye gidildiğinin altı çizildi.

Denetim ve inceleme yapılması istendi

Bu çerçevede, söz konusu yetki kapsamında ticaret müdürlüklerince marketler, pazar yerleri ve toptancı hallerinde meyve-sebze fiyatlarını gösteren her türlü reklam ve tanıtım materyali, ürünlerin 1 Ocak 2019'dan incelemenin yapılacağı tarihi kapsayacak dönemdeki alış ve satış fiyatlarını içerecek şekilde hazırlanacak bilgi ve belgeler, müstahsil makbuzu ve alım satım faturalarındaki fiyat ve miktar bilgileri ile Hal Kayıt Sistemine beyan edilen fiyat ve miktar bilgileri temel alınarak ilgili defterdarlık, belediye ve hal müdürlükleri yetkilileriyle de iş birliğiyle denetim ve inceleme yapılması istendi.  Aykırılık tespiti halinde ilgili firmanın savunmasını içerecek şekilde tespit tutanağı tutularak ortak çalışma yürüten Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ile İç Ticaret Genel Müdürlüğüne gönderilmesi talep edildi.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 15:10
  1. Ruhsar Pekcan
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Ticaret Bakanlığı
  4. talimat

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