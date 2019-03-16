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Ticaret Bakanlığından Arzum'a ödül

Arzum, Ticaret Bakanlığı'nca bu yıl 22'ncisi düzenlenen Geleneksel Tüketici Ödülleri'nde "Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü"ne layık görüldü

16 Mart 2019 Cumartesi 11:36
Ticaret Bakanlığından Arzum'a ödül

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin elektrikli ev aletleri markalarından Arzum, Ticaret Bakanlığınca bu yıl 22'ncisi düzenlenen Geleneksel Tüketici Ödülleri'nde "Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü"nün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, satış sonrası profesyonel hizmetlerle tüketici memnuniyetini ilke edinen Arzum, bu alanda kazandığı ödüllerle başarısına başarı katmaya devam ediyor. Ticaret Bakanlığı'nca bu yıl 22'ncisi gerçekleştirilen Geleneksel Tüketici Ödülleri'nde, Arzum, "Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü"nün sahibi oldu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla düzenlenen törende ödülü Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı aldı. Arzum, tüketici memnuniyetini firma politikası olarak benimsemesi ve buna uygun faaliyetlerde bulunması, mevzuatla tüketicilere tanınan haklardan daha ileri haklar tanıması, tüketicilere yönelik telefon ya da elektronik ortamda hizmet veren çağrı merkezi, tüketici danışma masası veya danışma hattı kurmuş ve bunları fiilen işletir olması, tüketicileri ve kendi çalışanlarını bilgilendirici çalışmalar yürütmüş olması kriterlerine göre değerlendirilerek bu ödülün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, ürünlerinin arkasında duran marka imajını yıllardır koruduklarını ve bunu sürekli bir adım ileriye taşıdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Müşterilerimiz bizim tüm operasyonlarımızın odak noktası ve merkezi, onlara her zaman 'Sizin memnuniyetiniz, bizim en büyüm arzumuz' diyoruz. Müşteri hizmetlerimize sadece satış sonrası hizmetler departmanımız değil Arzum’un diğer departmanları da sürekli destek vermekte. 'İyi ki varsınız' mottomuzla, iletişimimizi ve hizmetlerimizi artırmak, çeşitlendirmek için sürekli çalışıyoruz. Tüketicilerimize sunduğumuz hizmetin hızı ve kalitesi bizim için çok önemli. Müşterilerimizle pek çok farklı kanaldan iletişim kurmak ve onların ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılanmamız var.

Aldığımız geri bildirimler ile tüm satış sonrası hizmet süreçlerimizi şekillendirip, servis hizmetlerimizi genişletiyoruz. Emanet ürün hizmetlerimiz, 3+1 yıl garanti, evden eve servis hizmetleri, merkez servis hizmetlerimiz aldığımız geri bildirimlerle 2018 yılında şekillendirildi ve uygulamaya kondu. Arzum kullanıcıları, tüketicilerin yorumlarının ve şikayetlerinin yer aldığı popüler sitelerde bile Küçük Ev Aletleri sektöründe, müşteri memnuniyet düzeyi ve teşekkür oranında bizi lider konuma getirdiler. Bugün burada değer görüldüğümüz bu güzel ödül sayesinde de ne kadar doğru yolda olduğumuzu görüyoruz."


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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 11:36
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