Ticaret Bakanlığı şubat ayı veri bülteni

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre şubatta ihracat 13 milyar 603 milyon dolar, ithalat 15 milyar 793 milyon dolar olurken, Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ise ihracat 14 milyar 312 milyon dolar, ithalat 16 milyar 161 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Bakanlığın, şubat ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.



ÖTS'ye göre, ihracat şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,46 artarak 13 milyar 603 milyon dolara yükselirken, ithalat yüzde 16,6 düşüşle 15 milyar 793 milyon dolara geriledi.



GTS'ye göre ise ihracat şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,71 yükselerek 14 milyar 312 milyon dolara çıkarken, ithalat yüzde 18,7 azalışla 16 milyar 161 milyon dolar oldu.



Dış ticaret hacmi bu dönemde ÖTS'ye göre yüzde 8,38 azaldı ve 29 milyar 396 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. GTS'ye göre ise yüzde 9,52 düşüşle 30 milyar 474 milyon dolar olarak belirlendi.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, ÖTS'ye göre yüzde 62,17 düşüşle 2 milyar 190 milyon dolar olarak gerçekleşti. GTS'ye göre ise yüzde 69,58 azalışla 1 milyar 849 milyon dolar seviyesinde oldu.



İhracatın ithalatı karşılama oranı da Şubat 2018'de yüzde 69,4 iken bu yılın aynı ayında ÖTS'ye göre yüzde 86,1'e çıktı, GTS'ye göre ise bu oran 69,4 iken 88,6 olarak kayıtlara geçti.



- En çok ihracat yapılan fasıllar



ÖTS'ye göre, şubatta en fazla ihracat "hammadde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu kapsamda 6 milyar 424 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu grubu sırasıyla 5 milyar 493 milyon dolarla "tüketim malları" ve 1 milyar 632 milyon dolarla "yatırım (sermaye malları)" izledi. GTS'ye göre de "hammadde (ara mallar)" grubunda 6 milyar 795 milyon dolar, "tüketim malları" grubunda 5 milyar 715 milyon dolar ve "yatırım (sermaye malları)" grubunda 1 milyar 748 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

ÖTS'ye göre en fazla ihracat yapılan fasıl "motorlu kara taşıtları" oldu. Bu fasılda 2 milyar 122 milyon dolar ihracat yapıldı. Bunu, 1 milyar 317 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" ve 888 milyon dolarla "demir ve çelik" takip etti.

GTS'ye göre şubatta en çok ihracat yapılan fasıllar ise 2 milyar 192 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları", 1 milyar 411 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" ve 887 milyon dolarla "demir ve çelik" oldu.



Söz konusu ayda en çok ithalat yapılan fasıl ise GTS'ye göre ise 3 milyar 393 milyon dolar, ÖTS'ye göre 3 milyar 449 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar" olarak kayıtlara geçti.

- Ülkelere göre ihracat ve ithalat



ÖTS'ye göre geçen ay en fazla ihracat, 1 milyar 232 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 858 milyon dolarla İngiltere ve 805 milyon dolarla İtalya izledi.



En fazla ithalat ise 1 milyar 610 milyon dolarla Rusya'dan gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 1 milyar 371 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 352 milyon dolarla Almanya takip etti.



GTS kayıtlarına göre de geçen ay en fazla ihracat, 1 milyar 335 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 890 milyon dolarla İngiltere ve 847 milyon dolarla İtalya takip etti. En fazla ithalat ise 1 milyar 630 milyon dolarla Rusya'dan yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyar 452 milyon dolarla Almanya ve 1 milyar 411 milyon dolarla Çin izledi.



Gümrük idareleri tarafından şubatta tahsil edilen vergiler, 10 milyar 571 milyon lira oldu.



- Şirket verileri



Şubat itibarıyla aktif limited şirket sayısı 811 bin 849, ticari işletme sayısı 723 bin 804, şube sayısı 202 bin 162, anonim şirket sayısı 130 bin 142, kooperatif sayısı 35 bin 741, kolektif şirket sayısı 10 bin 724, komandit şirket sayısı bin 781 olarak kaydedildi.



Türkiye genelinde şubat ayı itibarıyla aktif firma sayısı 1 milyon 916 bin 203, esnaf ve sanatkar iş yeri sayısı da 1 milyon 903 bin 756 olarak kayıtlara geçti.

