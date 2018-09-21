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Ticaret Bakanlığı İstişare Kurulu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığında gerçekleştirildi

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı İstişare Kurulunun ikinci toplantısı dün Bakan Pekcan başkanlığında Türkiye İhracatçılar Meclisi Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

21 Eylül 2018 Cuma 12:23
Ticaret Bakanlığı İstişare Kurulu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığında gerçekleştirildi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığında gerçekleştirilen ikinci İstişare Kurulu Toplantısı'nda Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) yanı sıra Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Eximbank imkanlarının güçlendirilmesi, e-ticaret ve dijitalleşmeye ilişkin yapılan çalışmalarla özel sektör taleplerinin değerlendirildiği bildirildi.

EKONOMİ, GÜNCEL KONULAR VE YEP DEĞERLENDİRİLDİ

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı İstişare Kurulunun ikinci toplantısı dün Bakan Pekcan başkanlığında Türkiye İhracatçılar Meclisi Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıya, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanı Ahmet Erdem katıldı.

Toplantıda ekonomi ve iş ortamıyla ilgili güncel konularla Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan YEP değerlendirildi.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Eximbank'ın imkanlarının güçlendirilmesi, e-ticaret ve dijitalleşmeye ilişkin çalışmalarla özel sektör talepleri de toplantıda ele alındı.

300'E YAKIN TALEP VE ÖNERİYE YÖNELİK GEREKLİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLDÜ

Bakan Pekcan, burada yaptığı konuşmada, kurul kapsamında oluşturulan çalışma grubunun önemli faaliyetler gerçekleştirdiğini bildirdi. 300'e yakın sivil toplum kuruluşundan talep ve öneriler geldiğini belirten Pekcan, bu önerilere yönelik gerekli çalışmaların yürütüldüğünü kaydetti.

Pekcan, gündeme gelen yeni öneriler üzerine de yeni çalışma grupları oluşturabileceklerine işaret ederek, İstanbul'da 10-11 Ekim'de çeşitli Afrika ülkelerinden bakanlar ve temsilcilerin katılımıyla Afrika Forumu düzenleneceğini, bu kapsamda gerek Afrika ülkelerinde gerekse üçüncü ülkelerde iş birliği imkanlarının değerlendirilebileceğini vurguladı. Bakan Pekcan, daha çok iş insanının foruma katılması için STK'lere çağrıda bulundu.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 12:23
  1. İstanbul
  2. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  3. İstişare Kurulu Toplantısı
  4. Yeni Ekonomi Programı (YEP)
  5. Eximbank
  6. Ticaret Bakanlığı İstişare Kurulu
  7. Türkiye İhracatçılar Meclisi Dış Ticaret Kompleksi
  8. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  9. Ticaret Bakanlığı
  10. Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım
  11. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
  12. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle
  13. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik
  14. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Kaan
  15. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak
  16. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanı Ahmet Erdem
  17. e-ticaret
  18. Afrika ülkeleri
  19. Afrika Forumu

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