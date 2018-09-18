Fiyat etiketlerinde son dakika önemli değişiklik Ticaret Bakanlığı etiket oyununa dur diyecek

Doların artışı nedeniyle bazı fırsatçılar ürünlerin etiketiyle oynamakta. Bazı marketler ürünlerde indirime gidildiğini söyleyerek fiyatlarda akıl almaz oyunlar çevirmekte. İşte ürünler üzerinde oynanan oyuna Ticaret Bakanlığı dur dedi. Türkiye'de üretilen malların etiketlerinde, Ticaret Bakanlığı'nca tespit ve ilan edilecek şekil, logo veya işaretleri kullanmak zorunlu olacak. Bu uygulamanın hataya geçme tarihi ise 15 gün içinde olacak.

Ticaret Bakanlığı'nın "Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle Türkiye'de üretilen malların etiketlerinde Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaretleri kullanma zorunluluğu getirildi. Etikette, malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarihin de bulunması gerekecek. Ayrıca, etiketlerin tarife ve fiyat listelerinin üzerindeki rakam ve harflerin okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve başka rakam, kelime ve işaretlerle karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde olması, yanıltıcı ve aldatıcı bilgiler içermemesi zorunlu tutuldu. Kullanılacak etiketlerin tarife ve fiyat listeleri tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilecek, okunabilecek ve hangi mala ait olduğu açıkça belli olacak. Yönetmelik 15 gün sonra yürürlüğe girecek.