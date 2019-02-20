Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Kayseri'de Bakan Pekcan, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulundu

KAYSERİ (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Çeşitli programlara katılmak üzere Kayseri'ye gelen Pekcan, ziyaret ettiği Kayseri Valiliğinde Şeref Defteri'ni imzaladı. Pekcan, daha sonra Vali Şehmus Günaydın'ın makam odasına geçerek, basına kapalı görüşme gerçekleştirdi. Buradaki görüşmenin ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesine geçen Pekcan, basına kapalı ziyarette, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'ten belediyenin çalışmalar hakkında bilgi aldı. Pekcan'a ziyaretlerinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da eşlik etti.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.