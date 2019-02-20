Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Kayseri'de
Bakan Pekcan, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulundu20 Şubat 2019 Çarşamba 13:59
KAYSERİ (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.
Çeşitli programlara katılmak üzere Kayseri'ye gelen Pekcan, ziyaret ettiği Kayseri Valiliğinde Şeref Defteri'ni imzaladı.
Pekcan, daha sonra Vali Şehmus Günaydın'ın makam odasına geçerek, basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.
Buradaki görüşmenin ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesine geçen Pekcan, basına kapalı ziyarette, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'ten belediyenin çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Pekcan'a ziyaretlerinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da eşlik etti.
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