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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "(ABD'nin Türkiye'yi GTS programından çıkarma kararı) Amerika'ya yaptığımız ihracatın yaklaşık yüzde 19'u, bu demek ki 1 milyar 700 milyon üründe biz yaklaşık 63 milyon lira gümrük ödeyerek ihracatımızı gerçekleştirebileceğiz

05 Mart 2019 Salı 13:20
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "(ABD'nin Türkiye'yi GTS programından çıkarma kararı) Amerika'ya yaptığımız ihracatın yaklaşık yüzde 19'u, bu demek ki 1 milyar 700 milyon üründe biz yaklaşık 63 milyon lira gümrük ödeyerek ihracatımızı gerçekleştirebileceğiz

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 13:20
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