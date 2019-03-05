Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "(ABD'nin Türkiye'yi GTS programından çıkarma kararı) Amerika'ya yaptığımız ihracatın yaklaşık yüzde 19'u, bu demek ki 1 milyar 700 milyon üründe biz yaklaşık 63 milyon lira gümrük ödeyerek ihracatımızı gerçekleştirebileceğiz

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