Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019 yılı Şubat ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Dış ticaret verilerinde zirveyi yakalamayı öngördüklerini belirten Pekcan, ihracatın artığına işaret etti. Genel ihracatın yüzde 3,7 artığını kaydeden Bakan Pekcan, Şubat ayın
IHAAW113600-EKO/04-03-2019- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019 yılı Şubat ayı ihracat rakamlarını açıkladı.04 Mart 2019 Pazartesi 11:41
IHAAW113600-EKO/04-03-2019- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019 yılı Şubat ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Dış ticaret verilerinde zirveyi yakalamayı öngördüklerini belirten Pekcan, ihracatın artığına işaret etti. Genel ihracatın yüzde 3,7 artığını kaydeden Bakan Pekcan, Şubat ayında ihracatın 13,6 milyar dolara yükseldiğini dile getirdi.04.03.2019 11:36:00TSINNNN
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