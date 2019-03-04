0553 313 94 23

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019 yılı Şubat ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Dış ticaret verilerinde zirveyi yakalamayı öngördüklerini belirten Pekcan, ihracatın artığına işaret etti. Genel ihracatın yüzde 3,7 artığını kaydeden Bakan Pekcan, Şubat ayın

IHAAW113600-EKO/04-03-2019- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019 yılı Şubat ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

04 Mart 2019 Pazartesi 11:41
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019 yılı Şubat ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Dış ticaret verilerinde zirveyi yakalamayı öngördüklerini belirten Pekcan, ihracatın artığına işaret etti. Genel ihracatın yüzde 3,7 artığını kaydeden Bakan Pekcan, Şubat ayın

IHAAW113600-EKO/04-03-2019- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019 yılı Şubat ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Dış ticaret verilerinde zirveyi yakalamayı öngördüklerini belirten Pekcan, ihracatın artığına işaret etti. Genel ihracatın yüzde 3,7 artığını kaydeden Bakan Pekcan, Şubat ayında ihracatın 13,6 milyar dolara yükseldiğini dile getirdi.04.03.2019 11:36:00TSINNNN

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kesin aday listesi - ELAZIĞ
    1. Kesin aday listesi - ELAZIĞ
    2. Mersin’de ’Türk Dünyası Tiyatro..
    3. Kesin aday listesi - ÇORUM
    4. Yaşlı adamın parası yola saçıldı,..
    5. Van’da yarın okullar tatil mi?
    6. Gece kartalları, Malkara sokaklarında..
    7. Kesin aday listesi - AMASYA
    8. MHP’li Başkan adayı Bıyık başkan gibi..
    9. Başkan Ayaz, “Başikele’de algı..
    10. Tekirdağ’da otomobil tarlaya girdi: 2..
    11. Trabzon İran’daki ’Nevruz Bayramı’nı..
    12. Su altı hokeyinde Federasyon Kupası..
    13. ATO Başkanı Baran:Türkiye dünyanın..
    14. Beyoğlu’nda 300 bin dolarlık gasp
    15. CHP'li belediyede büyük skandal! Kaset..
    16. Osmaneli’nde SKM açılışı
    17. Sarıgöl’de işaret dili öğrenen sağlık..
    18. Gugulumdakiler sahneye sığmıyor
    19. 2019 yılı Şubat ayı ihracat rakamları..
    20. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    21. Kars’ta ‘gece bekçileri’ göreve başladı
    22. Tanzim satış noktalarında pirinç..
    23. Vali Dağlı; “Zararlı maddelere..
    24. Ticaret Borsası’ndan SGK teşvikleri..
    25. AK Parti Osmaneli Seçim Koordinasyon..
    26. Son isteği yerine geldi
    27. Zorlu Enerji’den abonelere fatura..
    28. 17 yaşındaki genç ahşabı yakarak..
    29. İzmit Belediyesi’nden eşya nakil..
    30. Kimya’nın Şubat ayı ihracatı 1,6..
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Son anket sonuçları açıklandı! İki büyükşehir el değiştiriyor
    Son anket sonuçları açıklandı! İki büyükşehir el değiştiriyor

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın