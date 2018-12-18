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Ticaret Bakanı Pekcan'ın Hindistan temasları

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:- "Yılın 11 aylık döneminde Türkiye ile Hindistan arasındaki ikili ticaret hacmi 8 milyar dolara ulaştı ancak bu hacimde Hindistan'ın Türkiye'ye yaptığı ihracat daha yüksek. Daha dengeli ve sürdürülebilir bir ticaret ilişkisi kurmak için birlikte çalışmalıyız"- "Hintli firmalar Türkiye'yi Avrupa pazarına erişimde bir üretim üssü olarak görmeli. Bunun için tam bir fırsat olduğunu düşünüyoruz"- "Hindistan'ın yazılım alanında dünya lideri olduğunu biliyoruz. Türkiye'de de bu alanda çok büyük bir potansiyel mevcut. Kuracağımız özel ihtisas serbest bölgelerinde güçlü bir iş birliğine gidebiliriz"

18 Aralık 2018 Salı 14:25
Ticaret Bakanı Pekcan'ın Hindistan temasları

YENİ DELHİ (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yılın 11 aylık döneminde Türkiye ile Hindistan arasındaki ikili ticaret hacminin 8 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Bu hacimde Hindistan'ın Türkiye'ye yaptığı ihracat daha yüksek. Daha dengeli ve sürdürülebilir bir ticaret ilişkisi kurmak için birlikte çalışmalıyız." dedi.

Bakan Pekcan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, Hindistan Ticaret ve Sanayi ile Sivil Havacılık Bakanı Suresh Prabhu ve Tarım ve Çiftçilerin Refahı Bakanı Radha Mohan Singh ile görüştü.

Pekcan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Hindistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu (FICCI) tarafından düzenlenen Türkiye-Hindistan İş Forumu'na da katıldı.

Prabhu ve DEİK Başkanı Nail Olpak'ın da hazır bulunduğu forumda konuşan Pekcan, Türkiye-Hindistan ilişkilerinin bugünkü seviyesine ulaşmasında iki ülke iş insanları ve yatırımcılarının büyük katkısının bulunduğunu söyledi.

Pekcan, yapılacak iş görüşmeleri neticesinde Türkiye ile Hindistan arasındaki ticari ve ekonomik bağların daha da güçleneceğini ve yeni boyutlar kazanacağını dile getirdi.

İkili ticari ilişkilerde son zamanlarda bir artış eğilimi yakalamanın memnuniyet verici olduğunu belirten Pekcan, Türkiye ile Hindistan'ın 2002 yılında 637 milyon dolar olan ikili ticaret hacminin geçen yıl sonunda yaklaşık 11 kat artarak 7 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Pekcan, bu yılın 11 aylık döneminde ise Türkiye ile Hindistan arasındaki ticaret hacminin 8 milyar dolara ulaştığına dikkati çekerek, "Bu hacimde Hindistan'ın Türkiye'ye yaptığı ihracat daha yüksek. Daha dengeli ve sürdürülebilir bir ticaret ilişkisi kurmak için birlikte çalışmalıyız." diye konuştu.

Bakan Prabhu ile görüşmesine de değinen Pekcan, Türk firmalarının Hindistan pazarında karşılaştığı sorunları aktardığını, Prabhu'nun da sorunların çözümü için tarımdan bankacılık sektörüne kapsamlı bir heyetle şubat ayında Türkiye'yi ziyaret edeceğini söylediğini aktardı.

Pekcan, yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmasının yeniden güncellenmesi için de heyetlerin görüşeceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Yerel paralarla ticaret konusunu da konuştuk. Hindistan'ın bazı ülkelerle yerel paralarla ticaret yaptığını, Türkiye ile de memnuniyetle çalışabileceklerini aktardılar. Bakan Prabhu, alım heyeti düzenlemeyi de önerdi. 'Biz alıcı firmaları getirelim, siz ihracatçı firmaları getirin, sonuç odaklı çalışalım.' dedi. Vize kolaylığı, Hindistan ve Türkiye arasındaki uçak sefer sayılarının artmasıyla da ikili ticaretimiz ve turizm ilişkilerimiz artacaktır."

- "Hindistan'daki teknik müşavirlik firmalarının sayılarının artırılması önemli"

Türk müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarının dünyada önemli projelerin altına başarıyla imza attığına işaret eden Pekcan, Türk müteahhitlerin Hindistan'da bugüne kadar gerçekleştirdikleri tutarı 1,1 milyar doları aşkın toplam 19 projenin yarısının son 3 yılda üstlenildiğini bildirdi.

Pekcan, Türk teknik müşavirlik firmalarının Hindistan'da son dönemde aktif olarak çalışmaya başlamalarının da sevindirici olduğunu ifade ederek, bugüne kadar Türk teknik müşavirlerinin bu ülkede 20,9 milyon dolarlık toplam 10 proje üstlendiğini dile getirdi.

Hindistan'ın 12'inci 5 Yıllık Kalkınma Planı ve 5 yılda 500 şehrin modernizasyonunu hedefleyen "100 Akıllı Şehir" ve havaalanı projeleri kapsamında, Türk müteahhitlerin önemli roller üstlenerek başarılar elde edeceğini vurgulayan Pekcan, "Bunu iyi değerlendirmek lazım. Hindistan'daki teknik müşavirlik firmalarının da sayılarının artırılması önemli." ifadesini kullandı.

- "Hintli firmalar Türkiye'yi bir üretim üssü olarak görmeli"

İki ülke arasındaki önemli iş birliği alanlarından birinin karşılıklı yatırımlar olduğuna işaret eden Pekcan, Türkiye'nin gelişmiş ve kalifiye iş gücü, istikrarlı ve düzenli yatırım ortamı, gelişmiş yatırım teşvik sistemi, yatırımcı dostu hükümet politikaları ve stratejik coğrafi konumuyla tüm dünyadan birçok yatırımcı için eşsiz fırsatlar sunduğunu söyledi.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) standartlarında kaliteli üretimi ve hizmetlerinin herkes tarafından bilindiğini ve takdir edildiğini vurgulayan Pekcan, şunları kaydetti:

"Türkiye, yeni pazarlara erişim sağlamak isteyen firmalar için AB standartlarında mal ve hizmet sunan bir üretim üssü haline geldi. Hintli firmalar da Türkiye'yi Avrupa pazarına erişimde bir üretim üssü olarak görmeli. Bunun için tam bir fırsat olduğunu düşünüyoruz."

Türkiye'deki yatırım altyapısını geliştirmek ve ülkede yatırım yapmayı cazip hale getirmek için gerekli düzenlemeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirten Pekcan, özel nitelikli projelerle teknolojik dönüşüm sağlayacak yatırımlara ilişkin proje bazlı bir destek sistemini dizayn ettiklerini dile getirdi. Pekcan, şubat ayında Hindistan firmaları ile bu ülkede yatırım yapmak isteyen Türk firmalarına yönelik bir etkinlik düzenleyeceklerini ifade ederek, burada Hint firmalarına Türkiye'deki yatırım imkanlarının aktarılacağını söyledi.

- "Özel ihtisas serbest bölgelerinde iş birliğine gidebiliriz"

Bakan Pekcan, Hindistan'daki temasları kapsamında ülkenin önde gelen firmalarının üst yöneticileri ve bilgi teknolojileri firmalarının temsilcileriyle de bir araya geldi. Görüşmelerde, Türkiye'deki yatırım ortamı ve teşvikler hakkında bilgi veren Pekcan, söz konusu şirketleri Türkiye'de yatırım yapmaya davet etti. Pekcan, iki ülke şirketleri arasındaki iş birliği imkanlarına dikkati çekti. Firmaların Türkiye'deki yatırım planları hakkında bilgi alan Pekcan, Türkiye olarak yazılım, yapay zeka gibi 21'inci yüzyılın teknolojilerine odaklanan özel ihtisas serbest bölgeleri kuracaklarını hatırlattı. Pekcan, "Hindistan'ın yazılım alanında dünya lideri olduğunu biliyoruz. Türkiye'de de bu alanda çok büyük bir potansiyel mevcut. Kuracağımız özel ihtisas serbest bölgelerinde güçlü bir iş birliğine gidebiliriz." dedi.

Pekcan, Hindistan'da yatırım yapan Türk firmalarının yöneticileriyle de bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 14:25
  1. Radha Mohan Singh
  2. Suresh Prabhu
  3. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  4. Türkiye-Hindistan İş Forumu
  5. Yeni Delhi

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