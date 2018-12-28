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Ticaret Bakanı Pekcan'dan Gaziantep'te açılış ve ziyaretler

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakırcılar Odası’nda sedef kakma ve bakır işleme eğitimi alan kadınları ziyaret ederek, bakır işlemeyi denedi

28 Aralık 2018 Cuma 15:22
Ticaret Bakanı Pekcan'dan Gaziantep'te açılış ve ziyaretler

GAZİANTEP (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gaziantep'te çeşitli kurum ve kuruluşları ziyaret etti.

Vali Davut Gül'ü makamında ziyaret eden Bakan Pekcan, ardından Eximbank Gaziantep Şubesinin açılışına katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i makamında ziyaret eden Pekcan, burada yaptığı konuşmada, kentin sadece Türkiye'ye değil, sınır dışındaki yerlere de büyük katkılar sağladığını söyledi.

Bakanlık olarak Gaziantep'in ihracatçı yönüne her türlü desteği verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini belirten Pekcan, Gaziantep'in Türkiye'nin en fazla ihracat yapan iller sıralamasındaki yerini daha üst sıralara taşıyacağına inandığını kaydetti.

Bakan Pekcan, Fatma Şahin'in Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı döneminden bu yana sonuç odaklı ve başarılı çalışmalarına şahit oldularını anlattı.

Konuşmaların ardından Şahin, günün anısına Bakan Pekcan’a hediye takdim etti.

Pekcan, daha sonra Gaziantep Bakırcılar Odası'nda sedef kakma ve bakır işleme eğitimi alan kadınlarla bir araya geldi.

Kursiyerlerle sohbet eden Pekcan, tezgaha geçip bakır işlemeyi denedi.

Bakan Pekcan, TOBB Fen Lisesini de ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti ve kitap dağıttı.

Sıraya oturan Pekcan, öğrencilerin hazırladığı teşekkür videosunu izledi.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 15:22
  1. Gaziantep
  2. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  3. ziyaret

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