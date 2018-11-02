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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan Çin'e ziyaret

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Şanghay'da yapılacak Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na katılmak üzere 5-6 Kasım'da Çin’e bir ziyaret gerçekleştirecek.

02 Kasım 2018 Cuma 15:52
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan Çin'e ziyaret

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Şanghay'da düzenlenecek Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na katılmak için 5-6 Kasım'da Çin’i ziyaret edecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 5 Kasım’da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in gerçekleştireceği fuarın açılış programına katılacak Pekcan, fuarda Türk firmalarının stantlarını ziyaret edecek.

Pekcan, ayrıca Şi Cinping’in açılış konuşmasını yapacağı Hongqiao Uluslararası Ticaret Forumu'na iştirak edecek.

Çinli üst düzey yetkililerle görüşme

Ziyaretinin ikinci gününde Çin’in en büyük ikinci özel şirketi konumunda olan Sunning firması tarafından düzenlenecek Küresel Satınalma ve Tedarik Zirvesi'ne katılacak Pekcan, temasları kapsamında Çinli üst düzey yöneticilerle de bir araya gelecek.

Pekcan, ayrıca Çin’de iş yapan Türk firmaları ile bir toplantı gerçekleştirecek.

Türkiye, Çin’de tanıtılacak

Çin Halk Cumhuriyeti yönetiminin ithalat ve tüketim odaklı gelişme stratejileri ve Bir Yol Bir Kuşak Projesi kapsamında 5-10 Kasım'da ilk kez gerçekleştirilecek İthalat Fuarı’na toplam 130 ülkeden 2 bin 800 firmanın katılım sağlaması bekleniyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in açılışını yapacağı, Çin üst yönetiminin ve konuk devletlerin devlet başkanları ve üst düzey temsilcilerinin katılması beklenen fuarda, Türkiye’den Ticaret Bakanlığı destekleriyle çok sayıda firma gıda, elektronik aletler, kozmetik, mücevherat, otomotiv yan sanayi, jeneratör, kimyasal ürünler, finansal yazılım ve turizm hizmetleri gibi geniş yelpazede ürün ve hizmetlerini sergileyecek.

Fuarda ayrıca ülke tanıtımlarına ayrılan ulusal pavilyonlar bölümünde, Türkiye, Türk sanayisi ve ihraç ürünlerinin Çin pazarında tanıtılmasına yönelik olarak Türkiye standı kurularak çeşitli tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Ticaret Bakanlığı destekleriyle Türk firmalarının Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na katılarak Çinli ithalatçı ve yatırımcılarla bir araya gelmeleri, Çin’e yönelik ihracatlarını artırmalarının yanı sıra Çin’deki Türk malı imajı algısına da olumlu katkı sağlamaları bekleniyor.

Türkiye-Çin ticari ilişkileri

İki ülke arasında 2001'de 1,1 milyar dolar seviyesinde olan ticaret hacmi 2017'de 26,3 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu süreçte Çin, Almanya’nın ardından Türkiye'nin en büyük ticaret partneri haline geldi.

Bu yılın 9 ayında Türkiye’nin Çin’e ihracatı önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,3 artarak 2,2 milyar dolar olarak kaydedilirken, ithalatı ise 16,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Çin, Ticaret Bakanlığı tarafından 2018-2019 döneminde hedef ülke olarak belirlendi. Verilen desteklerle Türk firmalarının faaliyetlerinin bu ülkeye yoğunlaştırılması ve ihracatın artırılması amaçlanıyor.

Böylelikle başta gıda, tekstil, hazır giyim, mobilya, otomotiv yan sanayi gibi Çin pazarında potansiyel arz ettiği belirlenen sektörlerin ihracatının artırılması ve Çin ile ikili ticaretin daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 15:52
  1. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  2. Çin
  3. Hongqiao Uluslararası Ticaret Forumu
  4. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping

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