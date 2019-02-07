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Ticaret Bakanı Pekcan Romanya'ya gidecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere bugün Romanya'nın başkenti Bükreş'e gidiyor- Ziyaret kapsamında ticaret, yatırım ve müteahhitlik ilişkileri, Romanya'nın AB dönem başkanlığı, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Türkiye-Romanya KEK Toplantısı ile JETCO Toplantısı gibi çeşitli konular ele alınacak

07 Şubat 2019 Perşembe 15:17
Ticaret Bakanı Pekcan Romanya'ya gidecek

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere bugün Romanya'nın başkenti Bükreş'e gidecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Pekcan, Bükreş'te Romanya Başbakanı Viorica Dancila ve Romanya İş Ortamı, Ticaret ve Girişimcilik Bakanı Stefan Radu Oprea ile görüşecek.

Pekcan, Romanya'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Romanya Ticaret ve Sanayi Odası organizasyonunda gerçekleştirilecek iş forumuna katılacak. Söz konusu forumda Bakan Pekcan ile Oprea'ya iki ülkenin özel sektör kuruluşları ve firmaları da eşlik edecek.

İş forumu sonrasında Türkiye-Romanya Ortak Ekonomik ve Ticaret Komisyonu'nun (JETCO) işleyiş prosedürünü ortaya koyan bir protokolün Pekcan ile Oprea tarafından imzalanması öngörülüyor.

Diğer taraftan Pekcan, Romanya'da yerleşik Türk iş insanları ile de bir araya gelecek.

Pekcan'ın temasları kapsamında ticaret, yatırım ve müteahhitlik ilişkileri, Romanya'nın AB dönem başkanlığı, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Türkiye-Romanya Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı ile JETCO Toplantısı gibi çeşitli konular değerlendirilecek.

- Türkiye-Romanya ticaret hacmi

Türkiye ile Romanya'nın 2017 yılında 5,6 milyar dolar olan ikili ticaret hacmi, geçen yıl 6,3 milyar dolara yükseldi.

Romanya, Türkiye'nin Balkanlar'da en çok ihracat gerçekleştirdiği ve en yüksek ticaret hacmine sahip olduğu ülke konumunda bulunuyor.

Geçen yıl itibarıyla Romanya'da kayıtlı 15 bin 312 Türk firması bulunuyor.

2001 yılından itibaren Türkiye'de yerleşik kişilerin Romanya'da yaptıkları yatırımlar 7,5 milyar dolara ulaştı.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 15:17
  1. Romanya
  2. Ruhsar Pekcan
  3. Stefan Radu Oprea
  4. Ticaret Bakanı
  5. Viorica Dancila

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