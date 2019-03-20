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Ticaret Bakanı Pekcan, Nevşehir’de esnafla buluştu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen esnaf buluşması programına katıldı.

20 Mart 2019 Çarşamba 12:16
Ticaret Bakanı Pekcan, Nevşehir’de esnafla buluştu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen esnaf buluşması programına katıldı.


Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Nevşehir’de Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen esnaf buluşması programına katıldı. Burada konuşan Bakan Pekcan, "Esnaf ve sanatkarın kredi mağduriyetini de önlemek için bir yıla kadar yüzde 4 faizle bir yıldan fazlada yüzde 5 faizle kredi vermeye devam ediyoruz. Bundan sonrada devam edeceğiz" dedi.


Bakan Pekcan,“Bugün Nevşehir’de esnaf buluşmasında sizlerle beraber olduğum için memnuniyetimi ifade etmek istiyorum.İç Anadolu’nun turizm başkenti olan aynı zamanda kültür ve tarih merkezi olan Nevşehir’de ki esnaf buluşmasını ben çok anlamlı buluyorum. Kısacası Nevşehir’de turizmi, tarımı ve canlı iç ticareti ile ekonominin nabzını tutan bir şehir. Göreve geldiğim günden itibaren iş dünyasının temsilcileriyle istişare toplantıları yapıyoruz. Ve sizlerin tüm taleplerini değerlendiriyoruz, inceliyoruz ve her talebinize yazılı olarak geri dönüyoruz. Bugüne kadar binlerce talebi değerlendirdik. Bundan sonrada hepinizin taleplerini dinlemeye, değerlendirmeye ve sizlere yazılı dönüş yapmaya devam edeceğiz" dedi.


"Esnaf ve sanatkârımız her zaman çalışmamızın odak noktasında olacak. Milletin refah düzeyini artırmak, gelecek nesillere daha parlak bir gelecek bırakmanın yolu ticaretten geçiyor" diyen Bakan Pekcan, "Bizde Ticaret Bakanlığı olarak ticaret bizimi işimiz, önceliğimiz ve ticaretin önündeki engelleri kaldırmak için uğraşıyoruz. Sizlerin sorunlarına çözüm olmak için uğraşıyoruz. Türkiye’nin orta gelir seviyesinden yüksek gelirli ülkeler seviyesine çıkabilmesi için daha fazla ihracat daha fazla katma değerli ihracat yapmamız lazım. Nevşehir’in ihracat rakamları gerçekten çok düşük, Nevşehir’e yakışmıyor. Nevşehir bir turizm kentimiz, yani uluslararası bir kentimiz. Dolayısıyla Nevşehir’in ihracatta daha fazla yer alması lazım. Biz bakanlık olarak 21 İlde 31 ihracat destek ofisi kurduk Bunu 81 şehrimize yayacağız. İhracat destek ofislerimizde nasıl ihracatçı olunur gibi eğitimler veriyoruz. Bakanlığımızın desteklerini anlatıyoruz. Bunlarla lütfen irtibat halinde olun. Aynı zamanda bu ihracat destek ofisleri İhracatlar Genel Müdürlüğümüz ile online olarak çalışmaktadır. Küresel ekonomiye yön veren yenilikçi firmalarımızın hemen hepsinin genç girişimciler tarafından kurulduğunu görüyoruz. Bu doğrultuda kadın ve genç girişimcilerimize daha fazla destek verebilmek için İhracat Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kadın ve genç girişimciler daire başkanlığı oluşturduk. Amacımız kadın ve genç girişimcilerin desteklerimizden daha fazla yararlanabilmesi, onların projelerine yön verebilmek, değerlendirebilmek onlar ile ilgili projeler hazırlayabilmek ve ticaret heyetleri düzenleyebilmektir. Kadın girişimciler ilgili olarak bütün stk başkanlarının bulunduğu bir çalışma grubu kurduk. Ve uluslararası projeler geliştiriyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın girişimcilere yüzde 51 ve üstü hissesi kadınlarımıza ait olan şirketlerin ihracatlarında kullanabilmesi üzere 200 milyon dolar ve 100 milyon lira kadın girişimci ihracatçılarımızın kullanımına hazır kredi açtık.Cumhurbaşkanımız her zaman odak noktasında esnafımızı ve sanatkarımızı bulunduruyor. Kendileri bu doğrultuda sizlerin de çok iyi bildiği esnafa faizsiz kredi kullandırmıştır. 11 bin liraya kadar olan cirolarda vergiden muaf tutmaktadır. Vergisini düzenli ödeyen esnaf ve sanatkarımıza beş puan indirim, sosyal güvenlik priminde 5 puan indirim, yeni kurulacak esnaf ve sanatkara sosyal güvenlik prim desteği ayrıca taşınmaz malın rehin gösterilmesi dışında kredilendirmeyi teminat olarak göstermek üzere taşınır rehini de getirmiş bulunuyor. Bu doğrultuda esnaf ve sanatkarın kredi mağduriyetini de önlemek için bir yıla kadar yüzde 4 faizle bir yıldan fazlada yüzde 5 faizle kredi vermeye devam ediyoruz. Bundan sonrada devam edeceğiz” şeklinde konuştu.


Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen programa Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Esnaf Odaları Konfederasyon Başkanı Bendevi Palandöken, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve iş adamları katıldı.


Bakan Ruhsar Pekcan Ticaret ve Sanayi Odası’nda katılmış olduğu programın ardından ise Nevşehir’de esnaf ziyaretlerinde bulunmasının ardından Kırşehir’e hareket etti.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 12:16
  1. sanat
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