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Ticaret Bakanı Pekcan Hakkari'de

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Esendere Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu, askerlerle yemek yedi

23 Temmuz 2019 Salı 16:11
Ticaret Bakanı Pekcan Hakkari'de

HAKKARİ (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Esendere Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

Çeşitli programlara katılmak üzere Hakkari'ye gelen Pekcan, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda Vali İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kandüzler, AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür ve kurum amirleri tarafından karşılandı.

Yüksekova'da 3. Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 7. Hudut Alayı 1. Hudut Tabur Komutanlığını ziyaret eden Pekcan, şeref defterini imzaladı.

Taburdaki askerlerle yemek yiyen ve fotoğraf çektiren Pekcan, daha sonra Esendere Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Esendere Belediyesi ziyaretinin ardından Hakkari kent merkezine geçen Pekcan'a, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 16:11
  1. - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
  2. Esendere Sınır Kapısı
  3. Hakkari
  4. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  5. Yüksekova
  6. ziyaret

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