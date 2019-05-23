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Ticaret Bakanı Pekcan DTÖ Gayriresmi Bakanlar Toplantısı'na katıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:- "Korumacı eğilimlerin kısa vadeli yararlarına karşı konulmalı ve çok taraflı ticaret sistemine yönelik tehditleri ortadan kaldırılmalı. Bu bağlamda DTÖ reform sürecini çok taraflı ticaret sistemini güncelleme ve güçlendirme fırsatı olarak kullanabiliriz"

23 Mayıs 2019 Perşembe 19:36
Ticaret Bakanı Pekcan DTÖ Gayriresmi Bakanlar Toplantısı'na katıldı

PARİS (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, korumacı eğilimlerin kısa vadeli yararlarına karşı konulması ve çok taraflı ticaret sistemine yönelik tehditlerin ortadan kaldırılması gerektiğini belirterek, "Bu bağlamda DTÖ reform sürecini çok taraflı ticaret sistemini güncelleme ve güçlendirme fırsatı olarak kullanabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, OECD Bakanlar Konseyi çerçevesinde Avustralya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Gayriresmi Bakanlar Toplantısı'na katıldı.

Edinilen bilgiye göre, basına kapalı gerçekleşen toplantıda konuşan Bakan Pekcan, büyüyen ticaret gerginliğinin tek taraflı tarife zirvelerine neden olduğu ve küresel ticareti olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

Pekcan, "Korumacı eğilimlerin kısa vadeli yararlarına karşı konulmalı ve çok taraflı ticaret sistemine yönelik tehditleri ortadan kaldırılmalı. Bu bağlamda DTÖ reform sürecini çok taraflı ticaret sistemini güncelleme ve güçlendirme fırsatı olarak kullanabiliriz." ifadelerini kullandı.

- DTÖ reform süreci

Pekcan, reform tartışmalarının en önemli ve temel yönünün "anlaşmazlıkların çözümü mekanizmasının" iyi ve etkili şekilde çalışmasını sağlamak için hızlı çözüm bulmak olduğunu ifade ederek, şeffaflık ve raporlama gereksinimlerinin DTÖ anlaşmalarının ana bileşenleri arasında yer aldığını kaydetti.

Bunun yanı sıra yaptırımlarla daha fazla uyum sağlamanın üyelerin sistemden dışlanmasına neden olabileceğinden endişe duyduklarını dile getiren Pekcan, bu konudaki çözümün kapsayıcılık ilkesi çerçevesinde uygulanması gerektiğini düşündüklerini belirtti.

- Balıkçılık sübvansiyonları

Balıkçılık sübvansiyonlarına da değinen Pekcan, "Yasa dışı, kayıtsız ve düzenlenmemiş balıkçılık sübvansiyonlarının kaldırılmasına önem veriyoruz. Deniz kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı için balıkçılıktaki belirli sübvansiyonları disipline etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, e-ticaret ve yerel düzenlemeler gibi alanlardaki çalışmalara da büyük önem verdiklerini sözlerine ekledi.

Bakan Pekcan, toplantının ardından OECD Genel Merkezi'nde katılımcı bakanlarla aile fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 23 Mayıs 2019 Perşembe 19:36
  1. Dünya Ticaret Örgütü
  2. OECD
  3. Paris
  4. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

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