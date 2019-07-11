Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay Edirne'de Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve Bulgaristan Gümrük İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri Kapıkule'de incelemede bulundu

EDİRNE (AA) - Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve Bulgaristan Gümrük İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri Kapıkule'de incelemede bulundu.

Bakan Yardımcısı Turagay, Kapıkule Sınır Kapısı VİP salonunda, Bulgaristan Gümrük İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri ile toplantı gerçekleştirdi.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda sınır kapılarından araç geçişlerinin daha da hızlandırılması için yapılması gereken çalışmalar heyetlere anlatıldı.

Toplantının ardından Turagay ve beraberindeki heyet, Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemede bulundu.



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