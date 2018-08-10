Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin kimdir?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’'ın yardımcılığına Fatih Metin atandı. Peki Ticaret Bakan Yardımcısı olarak göreve atanan Fatih Metin kimdir?



24 Haziran erken genel seçimleri sonrası Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümek Sistemi'ne geçti. Yeni sisteme geçilmesiyle birlikte bakanlıklara yeni atamalar yapılıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Ticaret Bakan Yardımcılığına Fatih Metin atandı. Peki Fatih Metin kimdir? Fatih Metin nereli ve daha önce hangi görevlerde bulundu. Ticaret Bakan Yardımcılığına atadığı Fatih Metin, geçtiğimiz dönemde Ekonomi Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevinde bulunuyordu. İşte Fatih Metin biyografisi...

Fatih Metin, 14 Ekim 1973'te Bolu'da doğdu. Babasının adı İsmail, annesinin adı Nehriban'dır. Avukat; Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Serbest avukat olarak çalıştı. Boluspor Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. 2015 yılında Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciliğine Seçildi. 2001-2003 yılları arasında AK Parti Bolu Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi, 2003-2007 yılları arasında AK Parti Bolu İl Başkanı,2007-2011 yılları arasında AK Parti Bolu Milletvekilli (23. Dönem), 2009-2011 yılları arasında TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi, 2011-2015 yılları arasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak görev yaptı. 12 Eylül 2015 tarihinde yapılan Ak Parti 5. Olağan Büyük Kongresinde Ak Parti Merkez Karar Disiplin Kurulu Üyeliğine seçildi. 30.12.2015 tarihinde Ekonomi Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atandı.