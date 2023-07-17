TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIBBİ CİHAZ (CAD/CAM CİHAZI VE AĞIZ İÇİ TARAYICI ) ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/694955

1-İdarenin a) Adı : DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ b) Adresi : SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ALAADDİN KEYKUBAD KAMPÜSÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 42079 SELÇUKLU/KONYA c) Telefon ve faks numarası : 03322231223 - 3322410062 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : TIBBİ CİHAZ (CAD/CAM CİHAZI VE AĞIZ İÇİ TARAYICI ) ALIMI b) Niteliği, türü ve miktarı : CAD/CAM SİSTEMİ VE AĞIZ İÇİ TARAYICI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI ç) Süresi/teslim tarihi : Yüklenici , Sözleşme imzalandıktan sonra ihale konusu ilgili cihazı 10 gün içerisinde teslim edilecektir. Firma cihazları ücretsiz olarak monte edecek tamir bakım seti , tüm malzeme ve aksesuarları ile çalışır durumda teslim edecektir. Kurulumu takiben, satıcı cihazı çalıştıracak ve muayene komisyonunun cihazı teyit etmesi sonrasında taraflar arasında teslim tutanağı imzalanarak cihaz teslim alınacaktır. Montaj için gerekli tüm malzeme ve masraflar firma tarafından karşılanacaktır . d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandığı tarih



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 17.08.2023 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ TOPLANTI SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler: a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

a-Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi

b- Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu

c-Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi

ç- Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin Yerli Malı Belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

d- Tıbbi cihaz üreticisi, OEM Orijinal Malzeme Üreticisi tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme

e- İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler: Tüm sistemler ve cihazlar garanti süresince ücretsiz bakım, onarım ve yedek parça garantisine, ücretsiz garantinin bitiminden sonra da en az 10 yıl ücretli yedek parça ve bakım garantisine sahip olacaktır. Garanti süresinin bitiminden sonraki en az 10 yıl için ücreti mukabilinde yedek parça, kalibrasyon, servis ve bakım onarım teminine yönelik taahhütname bakım onarım garantisi şirket yetkilisince imzalanmış olarak ihale dosyasında veya muayene kabul aşamasında komisyona sunulacaktır. 4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: a) Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar kısmında teklif edilen ürünlere ait marka ve model bilgileri doldurulacaktır.

b) Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar kısmında teklif edilen ürünlerin teknik şartnameye cevap niteliğinde her madde için ayrı ayrı uygunluğu doldurulacaktır.

c) Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar kısmında tevsik edici doküman olarak; teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, teknik bilgileri ile marka ve modelinin yer aldığı katalog, doküman, fotoğraflardan birini (Kataloglarda karışıklık olmaması için teklif edilen ürünler işaret kalemi ve sıra numarası ile belirlenecek, teklif edilen ürünün olduğu her sayfa kaşe imza yapılacak.) idarece Tevsik Edici Belgelerin sunulması tebligatına istinaden belirtilen süre içerisinde idareye sunulacaktır.





5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

Basın No: ILN01860491