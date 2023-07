TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

a) Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar kısmında teklif edilen ürünlere ait marka ve model bilgileri doldurulacaktır.

b) Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar kısmında teklif edilen ürünlerin teknik şartnameye cevap niteliğinde her madde için ayrı ayrı uygunluğu doldurulacaktır.

c) Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar kısmında tevsik edici doküman olarak; teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, teknik bilgileri ile marka ve modelinin yer aldığı katalog, doküman, fotoğraflardan birini (Kataloglarda karışıklık olmaması için teklif edilen ürünler işaret kalemi ve sıra numarası ile belirlenecek, teklif edilen ürünün olduğu her sayfa kaşe imza yapılacak.) idarece Tevsik Edici Belgelerin sunulması tebligatına istinaden belirtilen süre içerisinde idareye sunulacaktır.