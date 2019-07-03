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Tıbbi bitki toplama eğitimleri başladı

Önemi ve değeri her geçen gün artan tıbbi ve aromatik bitkilerin doğru şekilde, doğru zamanda toplanması, kurutulması ve depolanması için yeni bir çalışma başlatıldı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:04
Tıbbi bitki toplama eğitimleri başladı

Önemi ve değeri her geçen gün artan tıbbi ve aromatik bitkilerin doğru şekilde, doğru zamanda toplanması, kurutulması ve depolanması için yeni bir çalışma başlatıldı.


Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünce Eskişehir ve Afyonkarahisar illerindeki ormanlık alanlarda doğal olarak bulunan tıbbi ve aromatik bitkileri toplayanlara, toplatanlara yerinde eğitimler veriliyor. Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Duran Katar’ın verdiği eğitimlere, orman işletme şefleri, orman mühendisleri, orman işçileri ve bazı orman köylüleri de katıldı. Eskişehir’in Çatacık ve Kalabak ormanlarında uygulamalı yapılan eğitim, Afyonkarahisar ilinde de tekrarlanacak.


Konuyla ilgili bir açıklama yapan Orman Bölge Müdürü Recep Temel, bu yıl ilk kez şefliklere tıbbi ve aromatik bitki toplama programı verdiklerini ifade ederek “İlk etapta 20 tür bitkiyi kendi imkânlarımız ve orman köylüleri ile toplamaya başladık. 7.5 tonluk bir hedefimiz var. Daha sonra bu bitkileri Afyonkarahisar’da bulunan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezimizde nihai ürüne dönüştüreceğiz. Bazılarının yağını çıkaracağız, etken maddelerine ayıracağız, bazılarını çay olarak paketleyeceğiz. Her şeyden önce amacımız orman köylülerimizi bu işe alıştırarak ek gelir kazanmalarını sağlamak” dedi.


Doç. Dr. Duran Katar ise endemik bitki bakımından Türkiye’nin tüm Avrupa kıtasından daha zengin olduğunu ifade ederek “3 bin 750 endemik bitki türümüz var. Bu bizim zenginliğimiz. Bizim yapmamız gereken doğru bitkiyi, doğru zamanda, doğru şekilde toplamak. Bitkinin devamlılığına zarar vermeden, kökünü kurutmadan toplamalıyız. Bitkileri gıda olarak, baharat olarak, ilaç ve kozmetik sanayisinin hammaddesi olarak kullanıyoruz. Bir gün gelecek, Hindistan ve Çin’de olduğu gibi ülkemizde de sentetik ilaçların birçoğunun yerini tıbbi bitkiler alacak” dedi.


Eğitime katılanlar ile birlikte birçok bitki üzerinde uygulama yapılırken sorular da cevaplandırıldı. 2019 yılı içinde özellikle kekik, kantaron, alıç çiçeği, gülhatmi, adaçayı, dağ çayı, altın otu, mayıs papatyası, kırk kilit otu, civanperçemi ve sumak gibi bitkilerin toplanmasına ağırlık verilecek.


Uygulamaya Bölge Müdür Yardımcısı İsmet Kıraç, Şube Müdürü Serkan Karakurt ve İşletme Müdürü Doğan Kiras da eşlik etti.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:04
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