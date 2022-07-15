Tiago Çukur kimdir nereli kaç yaşında? Tiago Çukur sözleşmesi ne kadar?
Tiago Çukur resmen Fenerbahçe’de. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, kadrosuna yeni isimleri katmaya devam ediyor.Tiago Çukur ile 4 yıllık sözleşme imzalandı. Peki Tiago Çukur kimdir? Tiago Çukur nereli kaç yaşında? Tiago Çukur hangi takımlarda oynadı? İşte Tiago Çukur’un hayatı, kariyeri:
Fenerbahçe, 19 yaşındaki milli golcü Tiago Çukur ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Peki Tiago Çukur kimdir, nereli kaç yaşında? Tiago Çukur hangi takımda oynadı? İşte Tiago Çukur'un futbol kariyeri:
Transfere hız kesmeden devam eden sarı lacivertli ekip, Milli Takım'da da forma giyen Tiago Çukur ile sözleşme imzalandığını açıkladı. Fenerbahçe’den yapılan açıklamada “Tiago Çukur’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." denildi.
Tiago Çukur kimdir?
Tiago Süer Barbaros Çukur, 30 Kasım 2002 tarihinde Hollanda'da doğdu. Bu sezon Watford U23 takımından kiralık olarak İngiliz kulübü Doncaster Rovers'a gönderilen 20 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sona erdi.