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THY'nin yeni reklam filmi Super Bowl'da izleyiciyle buluştu

Türk Hava Yollarının dünyaca ünlü İngiliz yönetmen ve yapımcı Ridley Scott ile çektiği "Yolculuk" isimli kısa filminin 30 saniyelik versiyonu, dünyanın en çok izlenen spor etkinliği Super Bowl'da gösterildi- Reklam filmi, coğrafi konumu ve medeniyet birikimi ile dünyada eşi benzeri olmayan İstanbul'un, Çırağan Sarayı, Şerefiye Sarnıcı, Ortaköy Meydanı ve İstanbul Havalimanı gibi ikonik simgeleri arasında geçen sürükleyici bir kovalamacayı anlatıyor

04 Şubat 2019 Pazartesi 12:00
THY'nin yeni reklam filmi Super Bowl'da izleyiciyle buluştu

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yollarının (THY), dünyaca ünlü İngiliz yönetmen ve yapımcı Ridley Scott ile çektiği "Yolculuk" isimli kısa filminin 30 saniyelik versiyonu, dünyanın en çok izlenen spor etkinliği Super Bowl'da izleyiciyle buluştu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY'nin İstanbul Havalimanı'na yolculuğu Ridley Scott'ın kısa filmi ile Super Bowl'da başladı.

THY'nin dünyaca ünlü İngiliz yönetmen ve yapımcı Ridley Scott ile çektiği, coğrafi konumu ve medeniyet birikimi ile dünyada eşi benzeri olmayan İstanbul'un ikonik simgeleri arasında geçen sürükleyici bir kovalamacayı anlatan "Yolculuk" isimli kısa filminin 30 saniyelik versiyonu, dün, dünyanın en çok izlenen spor etkinliği Super Bowl'da gösterildi.

Reklam filminin 6 dakikalık sinematik kısa film versiyonu ise Super Bowl ile eş zamanlı olarak havayolunun YouTube kanalından yayınlandı.

Ünlü markaların yeni reklam filmlerinin, ilk kez izleyiciyle buluştuğu Super Bowl'a reklam veren ilk Türk markası olan THY, 2016'dan beri ilham verici reklam filmleri ile bu organizasyonda yer alıyor.

THY'nin ilk kez 2016 yılında Ben Affleck'in başrolünü oynadığı Batman ve Superman, 2017'de Morgan Freeman'ın izleyiciyi dünyayı keşfetmeye çağırdığı "Dünya Daha Büyük, Keşfet", 2018'de ise Dr. Mehmet Öz'ün dünyanın güzelliklerini keşfettiği "Beş Duyu" kampanyası da Super Bowl'da yer aldı.

- THY'nin yeni kabin kıyafetleri de izleyici karşısında

Avrupa ile Asya'yı birleştiren İstanbul'u, havacılığın yeni merkezi olarak ele alan "Yolculuk" filminde, 500 aktör ve aktrist görev alırken, İstanbul Havalimanı'nda çekilen sahnelerde ise 250 oyuncu görev aldı. İstanbul Havalimanı'nda geçen sahneler ayrıca THY'nin yeni kabin kıyafetleri ve yeni uçak içi kabin tasarımlarını da izleyici ile buluşturuyor.

"Blade Runner 2049" filmindeki rolüyle tanınan Sylvia Hoeks'in başrolde yer aldığı filmde, kendisine ünlü oyuncu Aure Atika eşlik ediyor.

Çırağan Sarayı, Şerefiye Sarnıcı, Ortaköy Meydanı ve İstanbul Havalimanı gibi İstanbul'un ikonik simgeleri arasında geçen ve 4 günde çekimleri tamamlanan film, Ridley Scott'ın diğer eserlerine atıflar da içeriyor. 6 dakikalık sinematik kısa filme ve Scott'ın kendi anlatımıyla tüm süreci detaylarıyla ortaya koyan kamera arkası çekimlerine ek olarak filmin 4 ayrı versiyonu da bulunuyor.

Yaratık (1979), Bıçak Sırtı (1982), Thelma ve Louise (1991) ve Gladyatör (2000) gibi klasikleşmiş filmleriyle tanınan Ridley Scott, THY için çektiği kısa film ile 15 yıl aradan sonra ilk defa bir reklam filminde yönetmenlik yaptı.

Akademi Ödülleri'nde 4 adaylığı bulunan ünlü İngiliz yönetmenin, aralarında dünyaca ünlü ticari firmalar için tasarlanmış ve yayınlandıkları dönemde ses getirmiş projelerin de bulunduğu yaklaşık 2 bin 700 reklam filmi bulunuyor.

- "İstanbul, benim hikayeme de çok güçlü bir arka plan oluşturdu"

Geçen yıllarda yıldız sporcular Lionel Messi ve Kobe Bryant ile ünlü aktörler Morgan Freeman ve Kevin Costner gibi kamuoyunda geniş yankı bulan iş birliklerine imza atan THY'nin, İstanbul'u anlatan yeni kısa filmi, "https://www.youtube.com/watch?v=C5CbPzfzhnw" linki üzerinden izlenebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, dün Super Bowl'u izlediklerinde filmdeki nefes kesici İstanbul manzaraları ile karşılaşan herkesin, dünyayı kendileriyle keşfetmeye ve yeni evleri olan İstanbul Havalimanı'nda Türk misafirperverliğini deneyimlemeye davet etti.

Filmin yönetmeni Ridley Scott ise İstanbul'un denizle iç içe olan mükemmel coğrafi yapısı ile ilham veren bir şehir olduğunu belirterek, "İstanbul, benim hikayeme de çok güçlü bir arka plan oluşturarak, ana karakterleri heyecan verici ve olağanüstü bir şekilde birleştirdi. Tıpkı yüzyıllardır birçok medeniyete tecrübe ettirdiği gibi." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 12:00
  1. Super Bowl
  2. THY

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