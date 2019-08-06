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THY'nin yeni ekip kıyafetleri tanıtıldı

THY kabin ekipleri, artık bayrak kırmızısı ve antrasit gri renklerdeki yeni kabin kıyafetleriyle uçuyor -Kabin memuru Eda Akar:- "Bugün göklerde çok daha fazla dikkat çekici hale geldik. Bence, gözler bundan sonra daha fazla üzerimizde olacak" - THY kabin amiri Emre Yeşildağ:- "Kullanım açısından yeni kıyafetler gayet rahat"

06 Ağustos 2019 Salı 13:41
THY'nin yeni ekip kıyafetleri tanıtıldı

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) kabin ekipleri, uzun menzilli rotalarda yeni üniformalarını kullanmaya başladı.

THY'nin 85. yılı nedeniyle tasarlattığı, farklı iklimlerdeki uzun menzilli uçuşlarda sıkı testlerden geçirilen, bayrak kırmızısı ve antrasit gri renklerindeki yeni kabin kıyafetleri, 25 bin personel için birebir ölçü alınarak kişiye özel dikildi.

İstanbul Havalimanı THY Kabin Terminali'nde düzenlenen etkinlikte, İtalyan tasarımcı Ettore Bilotta'nın hazırladığı kabin kıyafetleri tanıtıldı.

Kabin memurlarından Eda Akar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni üniformaları çok beğendiğini, kıyafetlerin hem şık hem rahat ve kullanışlı olduğunu belirtti.

Akar, THY ailesinin bu üniformalarla yepyeni bir sayfa açtığını ifade ederek, "Bugün göklerde çok daha fazla dikkat çekici hale geldik. Bence, gözler bundan sonra daha fazla üzerimizde olacak." dedi.

Kabin memurlarının gri üniformaları giydiğini, amirlerin ise kırmızı kıyafet tercih edeceğini dile getiren Akar, yeni dönemde yolculara daha iyi hizmet vereceklerini söyledi.

THY kabin amiri Emre Yeşildağ ise dünyadaki hava yolları arasında fark edilecek bir üniforma tasarlandığına dikkati çekerek, "Kullanım açısından yeni kıyafetler gayet rahat. Daha önce de deneme uçuşlarımız oldu. Uzak Doğu uçuşuna yeni üniformalarla gitmiştik." ifadelerini kullandı.

Kabin amiri Gamze Değer de giydikleri yeni üniformaların kendilerini çok iyi hissettirdiğini, kullanışlı olmaları nedeniyle içerisinde rahat ettiklerini belirtti.

Değer, yeni kıyafetlerin tanıtımı yapıldığı andan itibaren birçok hava yolu görevlisinin üniformalar hakkında olumlu değerlendirmeler yaptığını, kırmızı ve gri üniforma renkleriyle diğer firmalar arasında fark edileceklerini sözlerine ekledi.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ise rakipsiz hizmet kalitelerinin en önemli unsurunu oluşturan kabin ekiplerinin şıklığı ve rahatlığının, sektörünün zirvesine yürüyen THY markası açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Aycı, Türk kültüründeki birçok unsurdan izler taşıyan yeni kabin kıyafetleri, ekiplerin zarafeti birleştiğinde, markalarının göklerdeki temsilinin çok daha etkileyici olacağına inandıklarını bildirdi.

THY'nin ABD'nin Los Angeles kentine gidecek tarifeli seferinin yapılacağı uçağa giden gazeteciler, kabin ekibinin yeni kıyafetlerini uçak içinde de görüntüledi.

- Akış deseni hakim

THY'nin kabin, kokpit, yer hizmetleri personeli ve uçan şef üniformalarında İstanbul Boğazındaki ahenkli akıştan, geleneksel sanatlara kadar Türk kültüründeki birçok klasik detaydan esinlenilerek ortaya çıkarılan "flow (akış)" deseni yer alıyor.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 13:41
  1. Ettore Bilotta
  2. kabin ekipleri
  3. THY
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