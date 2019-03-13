THY’nin uçuştan çektiği Boeing 737 MAX uçakları görüntülendi
Dünyada art arda yaşanan kazaların ardından THY tarafından uçuştan çekilen Boeing 737 MAX tipi uçaklar, Genel Havacılık apronuna park edildi.13 Mart 2019 Çarşamba 12:25
Dünyada art arda yaşanan kazaların ardından THY tarafından uçuştan çekilen Boeing 737 MAX tipi uçaklar, Genel Havacılık apronuna park edildi.
Türk Hava Yolları’nın dün uçuşlarını durdurduğunu açıkladığı Boeing 737 MAX tipi uçaklar İstanbul Atatürk Havalimanı’na ulaştı. Genel Havacılık apronuna park edilen uçaklar, kameralar tarafından görüntülendi.
YORUM YAZ