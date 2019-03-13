THY’nin uçuştan çektiği Boeing 737 MAX uçakları görüntülendi Dünyada art arda yaşanan kazaların ardından THY tarafından uçuştan çekilen Boeing 737 MAX tipi uçaklar, Genel Havacılık apronuna park edildi.

Dünyada art arda yaşanan kazaların ardından THY tarafından uçuştan çekilen Boeing 737 MAX tipi uçaklar, Genel Havacılık apronuna park edildi.

Türk Hava Yolları’nın dün uçuşlarını durdurduğunu açıkladığı Boeing 737 MAX tipi uçaklar İstanbul Atatürk Havalimanı’na ulaştı. Genel Havacılık apronuna park edilen uçaklar, kameralar tarafından görüntülendi.

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