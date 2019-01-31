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THY'nin 'rüya uçakları'nın hatları kesinleşmeye başladı

Türk Hava Yolları (THY)'nin filosuna, ilki Haziran ayında katılacak olan ve "rüya uçak" olarak adlandırılan "Boeing 787-9 Dreamliner"ların uçacağı hatlar da netleşmeye başladı.

31 Ocak 2019 Perşembe 14:52
THY'nin 'rüya uçakları'nın hatları kesinleşmeye başladı

Türk Hava Yolları (THY), ABD'nin Boeing firmasından 25'i kesin, 5'i opsiyon olmak üzere toplam 30 adet Boeing 787-9 tipi yolcu uçağını filosuna katacak.

Kompozit malzemeleri gövde ve kanadı da içeren ana yapısının yüzde 50’sini oluşturan "rüya uçak" olarak adlandırılan Boeing 787-9 tipi uçakların ilki Haziran ayında filoya katılacak. Boeing 787'lerin hangi noktalara uçacağı da netleşmeye başladı. THY'nin uçuş programlamasına göre Boeing 787-9 tipi uçakları Bali, Bogota-Panama, Washington ve Atlanta hatlarına tahsis edildi.

İlk uçuşların yapılacağı tarihler

Uçuş programına göre THY'nin Boeing 787-9 tipi uçaklarının ilk uçuşları 17 Temmuz'da İstanbul'dan Denpasa'ya (Bali), 8 Ağustos'ta İstanbul'dan Washington'a, 10 Eylül'de İstanbul'dan Bogota-Panama City'ye ve 11 Eylül'de de İstanbul'dan Atlanta'ya olacak. Boeing 787'ler günümüzün aynı büyüklükteki uçaklarından yüzde 20 daha az yakıt tüketiyor, diğer uçaklara kıyasla yüzde 20 ile yüzde 45 arasındaki oranda daha çok kargo taşıyabiliyor.

Boeing 787-9 Teknik özellikleri

Kotuklar iki sınıf : 290 yolcu

Menzil : 14 bin 140 km

Uzunluk : 63 metre

Kanat genişliği : 60 metre

Yükseklik : 17 metre

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 14:52
  1. İstanbul
  2. Türk Hava Yolları
  3. Boeing
  4. 787-9 tipi yolcu uçağı

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