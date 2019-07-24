THY'nin "rüya uçak" tanıtım videosu
THY, filosuna katılan "B787-9" Dreamliner tipi uçağın hangardaki montaj ve boyama çalışmalarının görüntüsünü resmi sosyal medya hesabından paylaştı24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:54
İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), filosuna katılan "B787-9 Dreamliner" tipi uçağın hangardaki montaj ve boyama çalışmalarının görüntüsünü yayımladı.
THY resmi Twitter adresinden yapılan paylaşımda, filodaki yeni Dreamliner’lar ile büyümeye devam edildiği belirtildi.
Paylaşımda, "Sizi #Rüyagibi bir yolculuğa çıkaracak uçağımızı daha yakından tanıyın. #TürkHavaYolları #Dreamliner" ifadeleriyle uçağın montaj ve boyama çalışmalarına ait videoya yer verildi.
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