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THY’nin ‘Rüya’ uçağı, ilk tarifeli seferi için gün sayıyor

Şehit Eren Bülbül anısına ‘Rüya’ uçak olarak adlandırılan Boeing 787-9 tipi ilk Dreamliner uçağına ‘Maçka’ ismini veren Türk Hava Yolları(THY), ilk tarifeli uçağını Trabzon’a gerçekleştirmek için gün sayıyor.

05 Temmuz 2019 Cuma 09:10
THY’nin ‘Rüya’ uçağı, ilk tarifeli seferi için gün sayıyor

Şehit Eren Bülbül anısına ‘Rüya’ uçak olarak adlandırılan Boeing 787-9 tipi ilk Dreamliner uçağına ‘Maçka’ ismini veren Türk Hava Yolları(THY), ilk tarifeli uçağını Trabzon’a gerçekleştirmek için gün sayıyor.


Bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları, 2017 yılının son döneminde Boeing ile 25’i kesin, 5’i opsiyonlu olmak üzere 878-9 Dreamliner tipi uçak siparişi için masaya oturmuş, bu kapsamda verilen siparişin ilk uçağını geçtiğimiz hafta filosuna katmıştı. Törenle İstanbul Havalimanı’nda karşılanan ilk Dreamliner uçak, THY bünyesinde tarifeli seferler için gökyüzüyle buluşmadan önce son hazırlıklar yapılıyor.



Şehit Eren Bülbül anısına ilk tarifeli uçuş Trabzon’a


Öte yandan 787-9 Dreamliner tipi ilk uçağının THY bünyesinde ilk olmasının yanı sıra özel bir anlamı daha bulunuyor. Uçağın geleceği günlerde THY tarafından sosyal medyada başlatılan ‘Yeni uçağımızın ismi ne olsun?’ isimli kampanyaya kullanıcıların yoğun ilgisi doğrultusunda, 2017 yılında Trabzon’da güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Eren Bülbül’ün memleketi ‘Maçka’ ismi verildi. THY tarafından atılan bu anlamlı adım bununla da sınırlı kalmadı. 8 Temmuz’da Dreamliner’ın ilk tarifeli seferini Antalya’ya gerçekleştirmeyi planlayan THY, yine geçtiğimiz günlerde aldığı kararla şehit Eren Bülbül anısına ilk uçuşun Trabzon’a gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Özel anlam taşıyan ilk uçuşun akabinde Eren Bülbül’ün Maçka ilçesindeki kabri ve ailesinin ziyaret edilmesi bekleniyor.


Daha hafif ve daha az yakıt tüketiyor


Türk Hava Yolları’nın gelecek hedefleri doğrultusunda filo genişletme stratejisinin önemli bir parçasını oluşturan yeni nesil geniş gövdeli Boeing 787-9 tipi uçak 14 bin 140 km ile dünyanın uzak noktalarına uçabiliyor. Yeni nesil motorlarının yanı sıra kompozit malzemeden üretilen Dreamliner daha hafif olmasının da avantajıyla yüzde 20 oranında daha az yakıt tüketiyor. 270’i ekonomi, 30’u business sınıf olmak üzere toplamda 300 yolcu kapasitesine sahip uçağın uzun mesafeli uçuşlara uygun dizayn edilen ekonomi sınıfı koltukları ve business sınıfı platformları, Türk tedarikçiler tarafından Türkiye’de üretildi.


Ağustos ayının sonuna kadar Dreamliner sayısı 6’ya ulaşacak


Dreamliner’ın ilk uluslararası uçuşu ise, 17 Temmuz’da THY’nin uçuş ağına katılacak Bali’nin başkenti Denpasar’a düzenlenecek. 2019 yaz dönemi boyunca orta ve uzun mesafeli egzotik rotalarda yolcu taşıyacak olan B787-9 Dreamliner’ın uçacağı destinasyonlar arasında; Londra, Manchester, Dubai, Washington DC, New York, Atlanta, Mexico City, Cancun, Bali, Amsterdam, Delhi, Panama ve Bogota bulunuyor. Verilen siparişler kapsamında THY’nin filosuna 2019 yılı Ağustos ayının sonuna kadar toplam 6 787-9 Dreamliner katılmış olacak. Verilen toplam siparişler ise 2023 yılına kadar gelmeye devam edecek.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 09:10
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