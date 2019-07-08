THY'nin "Maçka" uçağı şehit Eren Bülbül anısına uçtu

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yollarının (THY) "Maçka" isimli rüya uçağı ilk seferinde Şehit Eren Bülbül'ün anısına uçtu.



THY'nin filosuna katılan ilk B787-9 (Dreamliner) tipi uçak olan ve Şehit Eren Bülbül'ün anısına "Maçka" ismi verilen rüya uçağın ilk seferinde anlamlı bir uçuş gerçekleştirildi. Saat 10.00'da İstanbul Havalimanı'ndan Trabzon Havalimanı’na gerçekleştirilen TK 4900 sefer sayılı özel uçuşa 300 yolcu katıldı.

Uçuş öncesi THY'nin İstanbul Havalimanı İç Hatlar Terminali Özel Yolcu Salonu'nda (CIP) AA muhabirine açıklamalarda bulanan Eren Bülbül'ün ağabeyi Erdoğan Bülbül, bu seferin gerçekleşmesinde başta THY yöneticileri ve karikatürist, oyuncu ve senarist Hasan Kaçan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bu durumun kendileri için gurur vereci olduğunu dile getiren Bülbül, "Herkesten Allah razı olsun. Bir kez daha söyleyelim, 'İyi ki varsın Eren, iyi ki varsın kardeşim." diye konuştu.

Eren Bülbül'ün diğer ağabeyi Arif Bülbül de tüm şehitleri rahmet ve minnetle anarak, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Bülbül, "Bizim için çok büyük bir gurur. Kardeşimi kimse unutmadı, unutmuyor. Allah razı olsun herkesten. Çok gururluyuz. İyi ki varsın Eren, iyi ki varsın kardeşim." dedi.

- "Orada dualar edeceğiz"

Kampanyaya öncülük eden karikatürist, oyuncu ve senarist Hasan Kaçan ise THY'nin filosuna katılan ilk Dreamliner tipi uçağa isim arandığını hatırlatarak, sosyal medyada uçağını adının "Eren" olması için bir kampanya başlattıklarını söyledi. Hem Eren'e hem de gelmiş geçmiş tüm şehitleri temsilen başlatılan ve birdenbire büyüyen bir kampanya olduğunu beliren Kaçan, "Sağ olsun THY yetkilileri bunu dikkate aldı ve uçağın adını şehidimizin memleketi Maçka oldu. Şirket kuralları gereği insan adı olamıyordu. Bizler buradan THY'nin rüya uçağıyla şehidimizin yakınları ve sevenleriyle birlikte Trabzon'a ve oradan da Maçka'ya geçeceğiz. Orada dualar edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaçan, kampanyaya destek veren herkese ve THY yönetimine teşekkür etti.

- "Onu hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, THY'nin göz bebeği yeni uçağın Dreamliner'in, şehit Eren Bülbül'e ithafen Maçka adının verilmesi dolayısıyla THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı'ya ve THY'nin diğer yetkililerine teşekkür etti.

Çok anlamlı bir uçuş gerçekleştirdiklerini dile getiren Ağaoğlu, "Şehidimizin adının unutulmaması ve böylesine anlamlı bir uçuşla kabrini ve ailesini ziyaret etmek bir Trabzonlu olarak beni çok mutlu etti. Onu hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Eren, Trabzon'un anarşiye ve vatan hainlerine karşı verdiği mücadelenin bir simgesi olarak kalbimizde yaşayacak." ifadelerini kullandı.

Aralarında AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta ve Salih Cora, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, şehit aileleri, çok sayıda sanatçı ve sosyal medyada kampanyaya destek olan vatandaşların ve gazetecilerin bulunduğu yolcular Trabzon'a gitti.

Yolcuları, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ve beraberindeki heyet uğurladı.

Katılımcılar, düzenlenecek özel program ile Trabzon'un Maçka ilçesinde şehit Eren Bülbül'ün ailesini ve şehitliğini ziyaret edecek.

- Rüya uçak, Eren Bülbül'ün anısını dünyanın 120'den fazla ülkesine taşıyacak

Rüya uçağın isminin sosyal medya kullanıcıları tarafından belirlenmesi için THY Twitter hesabında başlatılan ankete yüz binlerce kullanıcı, ismin Şehit Eren Bülbül’ün adını yaşatması gerektiği yanıtını vermiş, sosyal medyada çığ gibi büyüyen çağrıya kayıtsız kalmayan bayrak taşıyıcı hava yolu, Eren Bülbül’ün doğduğu, büyüdüğü ve kahramanca şehit olduğu ilçe Maçka'nın ismini rüya uçağa taşımıştı. Maçka isimli rüya uçak, Eren Bülbül’ün anısını dünyanın 120’den fazla ülkesine taşıyacak.



- Rüya uçak "Maçka" hakkında



Maçka isimli uçak, bayrak taşıyıcı hava yolunun Boeing firması ile 25'i kesin, 5’i opsiyonlu olmak üzere anlaştığı 30 B787-9 Dreamliner siparişinin ilk teslimi olma özelliğini taşıyor. Yeni nesil teknoloji ürünü Dreamliner uçağı, THY markası için özel oluşturulan yeni kabin tasarımı ile ön plana çıkıyor. B787-9, yakıt ve işletme maliyetlerinde yeni bir referans noktası oluşturuyor. 14 bin 140 kilometre (7.635 mil) menzile sahip uçak kendi sınıfındaki diğer uçaklarla kıyaslandığında ise hava yolu şirketinin koltuk başına büyük oranda yakıt tasarrufu yapmasına olanak sağlayacak. Daha geniş kabin içi bagaj alanları ve ekstra geniş pencerelere sahip geniş gövdeli uçak, karartılabilir LED pencere sistemleri ile kabine giren ışık üzerinde daha fazla kontrole imkan tanıyor.



Tüm yolculara koridor erişimi sunan modern 1-2-1 konfigürasyonlu 30 business sınıfı koltuğu bulunan uçağın ekonomi sınıfında Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla üretilen koltuklarda, geniş ekranlı HD eğlence sistemi, fonksiyonelliği artırılmış dergi cepliği, 15 santimetre arkaya yaslanma ve 79 santimetre diz mesafesi ile yolculara keyifli bir uçuş deneyimi sağlanıyor.

Ağustos ayı sonuna kadar 5 adet B787-9 tipi uçak bayrak taşıyıcının filosuna katılacak.