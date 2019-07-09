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THY'nin haziranda yolcu sayısı yüzde 3,2 arttı

THY'nin bu yılın haziran ayındaki toplam yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,2'lik artışla 6,6 milyon oldu

09 Temmuz 2019 Salı 15:28
THY'nin haziranda yolcu sayısı yüzde 3,2 arttı

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları'nın (THY) bu yılın haziran ayındaki toplam yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,2'lik artışla 6,6 milyon olarak gerçekleşti.

THY tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Haziran 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçları yayımlandı.

Buna göre, Haziran 2018 döneminde 6,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde yüzde 3,2'lik artışla 6,6 milyon olarak gerçekleşti. Yolcu sayısı iç hatlarda yüzde 1,3, dış hatlarda ise yüzde 4,6 arttı.

Yolcu doluluk oranı Haziran 2019 döneminde 1,2 puanlık artışla ile yüzde 80,3 oldu. Aynı dönemde iç hat seferlerdeki doluluk oranı da 4,0 puanlık artış göstererek yüzde 86,1 olarak gerçekleşti.

Ücretli Yolcu kilometre (ÜYK), Haziran 2018 döneminde 12,5 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde yüzde 3,1 artarak 12,9 milyar olarak gerçekleşti. ÜYK, iç hat uçuşlarda yüzde 3,9, dış hat uçuşlarda ise yüzde 3,0 yükseldi.

Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında geçen yılın haziran ayına kıyasla yüzde 0,2'lik azalış gerçekleşti. Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında söz konusu döneme kıyasla yüzde 10,6 oranında bir artış oldu.

Taşınan Kargo-Posta, Haziran 2018 döneminde 115 bin 967 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde yüzde 7,7'lik artışla 124 bin 939 tona yükseldi.

Bu yılın haziran ayı bölgesel sonuçlarına bakıldığında, ÜYK Afrika'da yüzde 11,1, Orta Doğu'da yüzde 5,2, İç hatlar' da yüzde 4,2 ve Avrupa'da yüzde 3,2, yolcu doluluk oranı iç hatlarda 4,3 puan, Avrupa'da 1,3 puan, Afrika'da 1,1 puan ve Orta Doğu'da 0,9 puan, yolcu sayısı ise Afrika'da yüzde 9,9, Orta Doğu'da yüzde 7,6, Avrupa'da yüzde 4,1 ve Uzak Doğu'da yüzde 2,6 artış gösterdi.

- 6 ayda 35,1 milyon yolcu taşındı

Geçen yılın ocak-haziran 2018 döneminde 35,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde yüzde 1,7'lik azalışla 35,1 milyon olarak gerçekleşti. Yolcu sayısında iç hatlarda yüzde 5,8'lik bir azalış, dış hatlarda yüzde 1,6'lık bir artış kaydedildi.

Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak-Haziran 2018 dönemine kıyasla yüzde 2,1 artış gerçekleşti. Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında söz konusu döneme kıyasla yüzde 1,1'lik artış görüldü.

Yolcu doluluk oranı 0,3 puanlık azalma ile yüzde 80,1 olarak gerçekleşti. Toplam Arz Edilen Koltuk kilometre (AKK), Ocak-Haziran 2018 döneminde 88,1 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde yüzde 0,7 artarak 88,8 milyar oldu. AKK iç hat uçuşlarda yüzde 5,9 azaldı, dış hat uçuşlarda yüzde 1,8 arttı.

ÜYK, Ocak-Haziran 2018 döneminde 70,9 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde yüzde 0,4 artarak 71,1 milyar olarak gerçekleşti. ÜYK iç hat uçuşlarda yüzde 4,5 azalırken, dış hat uçuşlarda ise yüzde 1,2 arttı.

Yolcu uçakları Konma Sayısı, söz konusu 6 aylık dönemde 239 bin 361 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 1,8'lik azalışla 235 bin 020 olarak gerçekleşti. Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Haziran 2018 döneminde 662 bin 133 ton iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 8,8'lik artışla 720 bin 244 tona yükseldi.

Geçen yılın haziran ayı sonunda uçak sayısı 326 iken, bu yılın haziran ayı sonunda 338 oldu.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 15:28
  1. THY
  2. trafik sonuçları

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