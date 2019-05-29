THY'nin genel kurul toplantısı 28 Haziran'da gerçekleşecek Şirket, olağan genel kurul toplantısının 28 Haziran 2019 tarihinde gerçekleşeceğini açıkladı

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), olağan genel kurul toplantısının 28 Haziran 2019 tarihinde gerçekleşeceğini duyurdu. THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, genel kurul toplantısının daha önce ilan edilen 31 Mayıs 2019 Cuma günü saat 14:30 yerine 28 Haziran

2019 Cuma günü saat 14:30’da Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No.3/1 Bakırköy/İstanbuladresindeki Genel Yönetim Binası VIP Toplantı Salonunda gerçekleşeceği bildirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.