THY'nin Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 707 tır seferi ile 45 saat sürmesi planlanan tarihi taşınma işlemi başladı.
05 Nisan 2019 Cuma 03:32
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