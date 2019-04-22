THY’nin Ankara-Bakü direkt uçuşları başladı

Türk Hava Yollarının (THY) Ankara ile Azerbaycan’ın başkenti Bakü arasında direkt uçuşları başladı.

THY’nin Ankara-Bakü arasındaki direkt uçuşları bugün başladı. Uçuşların başlaması vesilesiyle Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı’nda bir etkinlik düzenlendi. Programa Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, THY Genel Müdür Yardımcısı Abdülkerim Çay, THY Bakü Müdürü Seyfullah İlyas, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Ankara-Bakü arasında direkt uçuşların başlamasının Azerbaycan’da yaşayan Türklerin uzun zamandır özlemi olduğunu belirten Büyükelçi Özoral, “Bugün THY bu özlemi gidermiş olacak. Bu seferler Ankara ile Bakü arasındaki bağlarla daha sağlamlaşacak. Artık doğrudan seferler bizleri birbirimize daha da yakınlaştıracak ve iki başkent arasındaki ilişkilerin daha da sıcak olmasını sağlayacak. Bu ilk sefer münasebetiyle emeği geçen bütün yetkililere, THY’nin yetkililerine, Bakü Havaalanı’nın yetkililerine, Ankara Havaalanı yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Bu uçuşların her iki ülkeye de hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkentler arasında THY’nin uçuşlarını başlatacaklarını belirten THY Genel Müdür Yardımcısı Abdülkerim Çay, “İnşallah bu uçuş vesilesiyle iki kardeş ülke arasındaki dostluk, kardeşlik, ticaret, muhabbet artarak devam eder. Biz THY olarak biz bu iki ülke arasındaki ilişkileri arttırmak için elimizden geleni yapmaya çalışacağız” diye konuştu.

“Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilere katkı sağladığımız için çok mutluyuz”

THY olarak Ankara uçuşlarının başlatmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden THY Bakü Müdürü Seyfullah İlyas, “İki ülkenin ilişkileri bildiği üzere çok üst seviyede. Biz de bu ilişkilere havayolu olarak katkı sağladığımız için çok mutluyuz. Kısa bir süre önce Antalya uçuşlarımızı da başlattık. Antalya uçuşlarımız şu anda haftada üç frekans uçuyor, 1 Haziran’dan itibaren günlük uçmaya başlayacağız. Ankara uçuşlarımız şu anda haftada üç kere oluyor. Yolcu sayısına, talebe göre uçuş sayısını artırmayı değerlendireceğiz” dedi.

Ankara’dan Bakü’ye gelecek olan TK 330 sefer sayılı ilk THY uçağı, Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı’na yerel saatle 03.35’te inecek. THY tarafından Ankara-Bakü arasında haftada üç kez sefer düzenlenecek.