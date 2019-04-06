THY'den vatandaşlara kritik uyarı: 2 saat önceden gelin

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı.

Aycı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Dünyada bu büyüklükte bir ana hat değişimi yok. Dünya sivil havacılığının en büyük göçünü yapmak üzere planlarımızı hazırladık. An itibariyle yüzde 96-97 mertebesinde taşınma oldu. Yüzde 3-4'lük kısmı da çok uzatmadan akşam 20.00'ye kadar bitirmiş olacağız. Havadan intikali tamamlamış olduk, karadan intikali de 20.00'ye kadar tamamlamış olacağız. 45 saatlik bir süre tanımlanmıştı. Biz bunu 13 saatlik rekor bir sürede yaptık.

Yolculara 'erken gelin' uyarısı

İlk kez yolculuk yapacaklara tavsiyem buraya erken gelmelerini tavsiye ediyorum. Havalimanımızı tanısınlar. Ne olursa olsun, dünyanın en büyük havalimanı erken gelsinler, en az 3 saat evvel buraya gelsinler uluslararası uçuşlar için. İç hatlar için en az 2 saat önceden gelmelerini tavsiye ediyorum."