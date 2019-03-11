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THY 6 Nisan'da İstanbul Havalimanı'na taşınıyor

Türk Hava Yolları (THY) 6 Nisan'da Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınacağını duyurdu. THY, bu nedenle yolcularına uyarı mesajı yayınladı.

11 Mart 2019 Pazartesi 10:00
THY 6 Nisan'da İstanbul Havalimanı'na taşınıyor

Türk Hava Yolları(THY), Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 6 Nisan tarihinde büyük taşınmanın gerçekleşeceğini duyurdu.

"İstanbul Havalimanı'nda görüşmek üzere"

THY'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Büyük taşınma başlıyor. Değerli yolcularımız yeni evimiz İstanbul Havalimanı'na taşınmamız nedeniyle 6 Nisan 2019 saat 02.00 itibariyle Atatürk Havalimanı'ndaki tüm tarifeli uçuşlarımıza son veriyoruz. 6 Nisan 2019 saat 14.00 itibariyle Atatürk Havalimanı'ndan planlanmış tüm uçuşlarımızı İstanbul Havalimanı'ndan icra etmeye başlayacağız. Yeni evimizin heyecanını bizimle paylaştığınız ve göstermiş olduğunuz anlayış için teşekkür ederiz. İstanbul Havalimanı'nda görüşmek üzere" denildi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 10:00
  1. İstanbul
  2. Türk Hava Yolları(THY)
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