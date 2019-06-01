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THY’den Tanzanya yolcuların ‘poşet’ uyarısı

Türk Hava Yolları(THY), Tanzanya Hükümeti’nin tüm plastik poşet ve çantaların ülkeye girişine ilişkin yasak getirmesinin ardından bu ülkeye seyahat edecek yolcularının uyardı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 11:56
THY’den Tanzanya yolcuların ‘poşet’ uyarısı

Türk Hava Yolları(THY), Tanzanya Hükümeti’nin tüm plastik poşet ve çantaların ülkeye girişine ilişkin yasak getirmesinin ardından bu ülkeye seyahat edecek yolcularının uyardı.


Türk Hava Yolları, Tanzanya Hükümeti’nin 1 Haziran 2019 tarihi itibarıyla tüm plastik poşet ve çantaların ülkeye girişine yasak getirmesi sonrası, bu ülkeye seyahat edecek yolcularını uçuşa poşet türü malzeme getirmemeleri konusunda bilgilendirdi.



“Bagajlarında plastik poşet ve çanta bulundurmamalarını önemle tavsiye ederiz”


Türk Hava Yolları’nın resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, “Tanzanya Hükumeti tarafından alınan karar gereğince, 1 Haziran 2019 tarihi itibarıyla tüm plastik poşet ve çantaların ülkeye girişine kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu ülkeye seyahat edecek yolcularımızın, kabin bagajlarında ve kayıtlı bagajlarında plastik poşet ve çanta bulundurmamalarını önemle tavsiye ederiz” denildi.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 11:56
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