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THY'den söylentilere ilişkin açıklama

THY, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyuru yaptı.

21 Mart 2019 Perşembe 14:37
THY'den söylentilere ilişkin açıklama

Türk Hava Yolları (THY), "Ortaklığımızın Türkiye Varlık Fonu'na ait yüzde 49'luk hisselerinin yabancı bir havayolu şirketine satılacağına dair farklı zamanlarda ortaya atılan ve 20 Mart tarihinde bir sosyal medya platformunda yinelenen iddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır." açıklamasında bulundu.

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan duyuruda, "Ortaklığımızın Türkiye Varlık Fonu'na ait yüzde 49'luk hisselerinin yabancı bir havayolu şirketine satılacağına dair farklı zamanlarda ortaya atılan ve 20 Mart tarihinde bir sosyal medya platformunda yinelenen iddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Profesyonel olmayan bir şekilde derlenmiş, marka ve piyasa değerimize zarar vermeyi amaçlayan, asılsız olduğu kadar art niyetli bir yaklaşım ile yapılmış bu paylaşımlar ile ilgili hukuki haklarımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerine yer verildi.

 

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 14:37
  1. Aydın
  2. THY

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