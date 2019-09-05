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THY'den şimdi de Orta Avrupa kampanyası

Türk Hava Yolları, Kuzey Avrupa kapmanyasının ardından şimdi de Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre, Macaristan, Çekya, Polonya ve Lüksemburg’daki 24 noktaya gidiş-dönüş her şey dahil 129 dolardan başlayan fiyatlarla Orta Avrupa kampanyası başlattı

05 Eylül 2019 Perşembe 10:10
THY'den şimdi de Orta Avrupa kampanyası

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), Kuzey Avrupa kampanyasının ardından Orta Avrupa'ya yönelik de ayrıcalıklı fiyatlarla bir kampanya başlattı.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi THY, transfer merkezi İstanbul Havalimanı'ndan Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre, Macaristan, Çekya, Polonya ve Lüksemburg’daki 24 noktaya gidiş-dönüş her şey dahil 129 dolar başlayan fiyatlarla uçma fırsatı sunuyor.

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanabilmek için uçuş biletlerinin 15 Eylül'e kadar satın alınması gerekiyor.

Seyahatlerin 1 Kasım 2019 - 25 Mart 2020 ve 27 Nisan 2020 - 17 Mayıs 2020 tarih aralığında gerçekleştirilebileceği bildirilirken, THY'nin resmi internet sitesi ekonomi sınıfında 129 dolardan başlayan fiyatlar, bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebileği belirtildi.

Kapsam dışı seyahat dönemleri ve kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere "www.turkishairlines.com" internet adresinden, "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabileceği kaydedildi.


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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 10:10
  1. kampanya
  2. Orta Avrupa
  3. THY

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