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THY’den şehit Eren Bülbül’ün kabrine anlamlı ziyaret

Şehit Eren Bülbül anısına ‘Maçka’ ismini verdiği Boeing 787-9 tipi Dreamliner uçakla ilk seferini Trabzon’a gerçekleştiren Türk Hava Yolları(THY), uçuşun akabinde başta şehit ve gazi yakınları olmak üzere çok sayıda katılımcıyla Eren’in Maçka’daki kabrini ziyaret etti.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:19
THY’den şehit Eren Bülbül’ün kabrine anlamlı ziyaret

Şehit Eren Bülbül anısına ‘Maçka’ ismini verdiği Boeing 787-9 tipi Dreamliner uçakla ilk seferini Trabzon’a gerçekleştiren Türk Hava Yolları(THY), uçuşun akabinde başta şehit ve gazi yakınları olmak üzere çok sayıda katılımcıyla Eren’in Maçka’daki kabrini ziyaret etti.


Geçtiğimiz günlerde Boeing’e verdiği 878-9 Dreamliner tipi uçak siparişinden ilkini filosuna katan Türk Hava Yolları, yeni uçağına 2017 yılında Trabzon’da güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Eren Bülbül’ün memleketi ‘Maçka’ ismi verilmişti. İlk seferi için İstanbul Havalimanı’ndan bu sabah saat 10.00’da havalanan yeni Dreamliner uçağı, saat 12.00’de Trabzon’a ulaştı.



Pilotun ‘Eren’ anonsuna yolculardan alkış


Trabzon’a alçalma sırasında uçağın kaptan pilotu Öner Samyel’in Eren için kokpitten yaptığı “Değerli misafirlerimiz şuan Eren’imizin doğup büyüdüğü ve kahramanca şehit olduğu Trabzon’a alçalmaya başladık. THY ailesi olarak bir kez daha söylemek istiyoruz ki iyi ki varsın Eren” anonsu uçaktaki yolcular tarafından alkışlandı.


Mezarı başında dualarla anıldı


Seferin akabinde THY yöneticilerinin yanı sıra şehit ve gazi yakınları sosyal medyadan kampanyada destek verenler, sanatçılar ve çok sayıda basın mensubu Eren’in Maçka ilçesindeki kabrini ziyaret etti. Şehidin annesi Ayşe Bülbül oğlu Eren’in kabri başında taziyeleri kabul etti. Şehit Eren Bülbül için mezarı başında dualara okundu.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:19
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