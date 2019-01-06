THY'den sefer iptalleri

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanı çıkışlı bazı iç ve dış hat seferlerini iptal etti.

Alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle THY'nin seferlerinde bazı düzenlemelere gidildi.

Bu kapsamda, THY'nin Atatürk Havalimanı'ndan yapmayı planlandığı, iç hatta Ordu-Giresun, Sinop, Antalya ve Gaziantep ile dış hatta Odessa, Sofya, Kişinev, Karkiv, Malta, Selanik, Dubrovnik, Belgrad ve Üsküp tarifeli seferleri iptal edildi.