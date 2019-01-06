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THY'den sefer iptalleri

Kar yağışı nedeniyle THY'nin Atatürk Havalimanı çıkışlı iç hatta 4, dış hatlarda 9 tarifeli seferi yapılamayacak

06 Ocak 2019 Pazar 23:41
THY'den sefer iptalleri

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanı çıkışlı bazı iç ve dış hat seferlerini iptal etti.

Alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle THY'nin seferlerinde bazı düzenlemelere gidildi.

Bu kapsamda, THY'nin Atatürk Havalimanı'ndan yapmayı planlandığı, iç hatta Ordu-Giresun, Sinop, Antalya ve Gaziantep ile dış hatta Odessa, Sofya, Kişinev, Karkiv, Malta, Selanik, Dubrovnik, Belgrad ve Üsküp tarifeli seferleri iptal edildi.

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Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 23:41
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