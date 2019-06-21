0553 313 94 23

THY'den sefer iptali iddiasına ilişkin açıklama

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün:- "20-23 Haziran tarihleri arasında İstanbul kalkışlı ve varışlı 4 bin 939 seferimizde şu an herhangi bir iptal olmaksızın, 740 bin yolcumuzu misafir edeceğiz"- "İptal haberleri doğru değildir. Bazı uçuşların birleştirilmesi söz konusu olmuştur, hiçbir misafirimizin mağduriyet yaşamaması için tüm önlemler alınmaktadır"

21 Haziran 2019 Cuma 13:13
THY'den sefer iptali iddiasına ilişkin açıklama

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesinde seferlerin iptal edildiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Üstün, Twitter hesabından bazı medya kanallarında yer alan "seçim öncesi kasıtlı sefer iptalleri yapıldığı" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Yahya Üstün, paylaşımında, "20-23 Haziran tarihleri arasında İstanbul kalkışlı ve varışlı 4 bin 939 seferimizde şu an herhangi bir iptal olmaksızın, 740 bin yolcumuzu misafir edeceğiz. Yer alan iptal haberleri doğru değildir. Bazı uçuşların birleştirilmesi söz konusu olmuştur, hiçbir misafirimizin mağduriyet yaşamaması için tüm önlemler alınmaktadır. Yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi operasyonlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 13:13
  1. İstanbul
  2. seçim
  3. THY

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karabük’te trafik kazası: 1’i ağır 3 yaralı
    1. Karabük’te trafik kazası: 1’i ağır 3..
    2. Lokomotiv Moskova, Galatasaray'ın..
    3. Koruma kurulu yükümlüler için toplandı
    4. Yeşilyurt’ta da sel böyle gelmiş
    5. "AA'nın devrim gibi bir çalışması da..
    6. Konya'da 49 ilden öğretmenlere medya..
    7. Nevşehirliler sağlıklı iletişimin..
    8. Şehit savcı ve hakim için hatıra..
    9. Adebayor'un yeni takımı belli oldu!..
    10. THY'den rahatlatan açıklama geldi
    11. Sel çocuğu böyle sürükledi
    12. GAİB’in E-İhracat eğitimi Güneydoğu..
    13. Müebbet hapis cezası alan baba üst..
    14. İran İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi'ni..
    15. Sakarya Ticaret Borsası
    16. Kazada ağır yaralanan genç kız..
    17. Olaysız şehirler arasında Bingöl..
    18. Gaziantep'te hırsızlık çetesi operasyonu
    19. "Filistin direnişine verdiği destek..
    20. Motosiklet çalan şüpheli tutuklandı
    21. Gaziantep’te çocuk sürücü dehşeti
    22. Pensilvanya'da büyük patlama!
    23. Burhaniyeli tekvandoculardan büyük..
    24. Öcalan'ın mektubu sonrası HDP'den..
    25. Antalya'da minibüs ile midibüs..
    26. Kan bağışına dikkati çekmek için..
    27. Tekirdağ’da fuhuş operasyonu: 1 gözaltı
    28. Endonezya’da kibrit fabrikasında..
    29. "Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez"
    30. 33 mülteci yakalandı
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!