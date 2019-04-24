THY'den sefer iptali Trabzon Havalimanı'ndaki pist bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle THY ile AnadoluJet'in bazı tarifeli seferleri icra edilemeyecek

İSTANBUL (AA) - Trabzon Havalimanı'ndaki pist bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yarın Türk Hava Yolları (THY) ile AnadoluJet'in bazı tarifeli seferleri yapılamayacak. Alınan bilgiye göre, Trabzon Havalimanı'ndaki çalışmalar nedeniyle meydan yarın saat 10.00-18.00'de uçuşlara kapatılacak. Çalışmalar nedeniyle THY'nin yarınki "TK 2824-2825 İstanbul-Trabzon-İstanbul, TK 2828-2829 İstanbul-Trabzon-İstanbul" tarifeli seferleri yapılamayacak. AnadoluJet'in "TK 7424-7425 Sabiha Gökçen-Trabzon-Sabiha Gökçen, TK 7426-7427 Sabiha Gökçen-Trabzon-Sabiha Gökçen, TK 7432-7433 Sabiha Gökçen-Trabzon-Sabiha Gökçen, TK 7367-7368 Yenişehir-Trabzon-Yenişehir, TK 7062 Ankara-Trabzon, TK 7065 Trabzon-Ankara" seferleri de gerçekleştirilemeyecek.

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