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THY'den sefer iptali

İtalya'da, hava trafik kontrollerinin grevi nedeniyle 11 Ocak'ta İstanbul'dan Roma, Venedik ile Milano'ya planlanan tarifeli seferler yapılamayacak

09 Ocak 2019 Çarşamba 14:34
THY'den sefer iptali

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), 11 Ocak'ta İtalya'daki hava trafik kontrollerinin grevi nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 11 Ocak'ta İstanbul'dan Roma, Venedik ile Milano'ya planlanan tarifeli seferler karşılıklı yapılamayacak.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 14:34
  1. grev
  2. İptal
  3. İtalya
  4. THY

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