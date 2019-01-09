THY'den sefer iptali

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), 11 Ocak'ta İtalya'daki hava trafik kontrollerinin grevi nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 11 Ocak'ta İstanbul'dan Roma, Venedik ile Milano'ya planlanan tarifeli seferler karşılıklı yapılamayacak.



