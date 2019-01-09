THY'den sefer iptali
İtalya'da, hava trafik kontrollerinin grevi nedeniyle 11 Ocak'ta İstanbul'dan Roma, Venedik ile Milano'ya planlanan tarifeli seferler yapılamayacak09 Ocak 2019 Çarşamba 14:34
İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), 11 Ocak'ta İtalya'daki hava trafik kontrollerinin grevi nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 11 Ocak'ta İstanbul'dan Roma, Venedik ile Milano'ya planlanan tarifeli seferler karşılıklı yapılamayacak.
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