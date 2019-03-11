THY'den o haberlere yalanlama geldi THY'den "Türk Hava Yolları satılıyor" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapıldı. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı markası olan Türk Hava Yolları (THY)'na ilişkin önemli açıklama şirketin Basın Müşaviri Yahya Üstün'den geldi. Üstün, Türk Hava Yolları'nın satılacağına ilişkin haberleri kesin dille yalanladı. İşte Üstün'ün Twitter'dan verdiği mesaj: "Markamız hakkında farklı zamanlarda ortaya atılan ve yeniden gündeme gelen “Türk Hava Yolları Satılıyor” başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır.Bu asılsız paylaşımlar ile ilgili hukuki haklarımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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