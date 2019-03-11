0553 313 94 23

THY'den o haberlere yalanlama geldi

THY'den "Türk Hava Yolları satılıyor" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapıldı. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

11 Mart 2019 Pazartesi 14:39
THY'den o haberlere yalanlama geldi

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı markası olan Türk Hava Yolları (THY)'na ilişkin önemli açıklama şirketin Basın Müşaviri Yahya Üstün'den geldi. Üstün, Türk Hava Yolları'nın satılacağına ilişkin haberleri kesin dille yalanladı.

İşte Üstün'ün Twitter'dan verdiği mesaj:

"Markamız hakkında farklı zamanlarda ortaya atılan ve yeniden gündeme gelen “Türk Hava Yolları Satılıyor” başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır.Bu asılsız paylaşımlar ile ilgili hukuki haklarımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 14:39
  1. Türk Hava Yolları
  2. THY
  3. Basın Müşaviri Yahya Üstün

YORUM YAZ

  • Mehmet Tanriverdi Mehmet Tanriverdi 22 dk önce
    Ateş olmayan yerden duman cıkmaz, inşallah böyle bir şey yoktur.En gözde kurumumuz, şimdiden yaziklar olsun. Yakinda cıkar kokusu.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Mansur Yavaş hakkında iddianame
  1. Mansur Yavaş hakkında iddianame
  2. Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den..
  3. Ülker, Halley’in karadut marmelatlı..
  4. "Sağlıkta yerlileşmeyi ve millileşmeyi..
  5. IAAF, Rusya'nın cezasını yine kaldırmadı
  6. Mimsan Grup'tan Özbekistan'a 10 milyon..
  7. ALES başvuruları için son tarih ne..
  8. Teç-Sen’den Bakan Selçuk’a ‘mülakat’..
  9. “Kalın bağırsak kanseri en çok görülen..
  10. Gazeteci merhum Öner Daşdelen mezarı..
  11. Ural Havayolları’na ait yolcu uçağında..
  12. Akdeniz’de barış, kardeşlik ve dostluk..
  13. Hatayspor, Osmanlıspor maçı..
  14. İskenderun’dan kanser söyleşisi
  15. Türk turizmine ‘denizaşırı’ doping
  16. Gaziantep'te seyir halindeki tır alev..
  17. TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı..
  18. Türkiye Avrupa kıskacında: Yüzde 170..
  19. Visca, Sehic ve Milosevic'e milli davet
  20. Bakanlık açıkladı! Terör hedefleri..
  21. Türkiye Finans’a “Türkiye’nin En İyi..
  22. Van'da trafik kazası meydana geldi ölü..
  23. Kim Jong-nam davasında tahliye
  24. Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin..
  25. Kayseri Aile Hekimliği Sisteminde..
  26. DGS başvuruları ne zaman yapılacak?..
  27. Prof. Dr. Özgöker, “Kıbrıs’ın AB..
  28. TSK'da bir ilk! Envartere girdi
  29. Başkan Erdoğan: Her türlü ayrımcılık..
  30. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak’ta
Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...

Günün Karikatürü

10 Mart 2019
ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü