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THY'den gençlere iş müjdesi! Son başvuru tarihi 4 Nisan

Dünyanın en büyükleri arasında yer alan İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla birlikte büyüme hızının artması beklenen Türk Hava Yolları (THY), gençlere yönelik yeni personel alımıyla ilgili ilan yayınladı.

04 Şubat 2019 Pazartesi 11:07
THY'den gençlere iş müjdesi! Son başvuru tarihi 4 Nisan

Üniversitelerin lisans, son sınıf, yeni mezun ya da yüksek lisans öğrencileri ilana başvurabilecek. 

Gençlere çağrıda bulunan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Gelin bu ailenin bir üyesi olun. Başvuru 4 Nisan'a kadar" dedi. İşe kabul edilenlerin THY'de başlanğıç tarihi Ağustos - Eylül olarak açıklandı.

Dünyanın 124 ülkesinde 306 noktaya uçan Türk Hava Yolları'nın filosuna bu yıl yeni uçaklar da katılacak. Filosundaki büyüme ile uçuş noktaları daha da artacak olan THY, büyümesine paralel olarak ihtiyacı olan personel arayışlarına da hız verdi. THY'nin pilot ilanlarına başvurular devam ederken, bu yıl 1600 de kabin görevlisi alması bekleniyor. Bunun yanı sıra THY, üniversitelerin lisans, son sınıf, yeni mezun veya yüksek lisans öğrencileri için de resmi web sitesinden işe alım ilanı yayınladı.

Başvurular 4 Nisan'a kadar yapılacak

Türk Hava Yolları'nın yetenek programı olarak tanımladığı "TaKe-off" adı verilen program da gençlerin çalışacağı bölümler ise İnsan Kaynakları ve Destek Üniteleri, Kalite & Teknik, Mali, Operasyon,  Planlama, Pazarlama & Satış, Turkish Cargo,Yatırım & Anlaşmalar olarak duyuruldu. Konuyla ilgili Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Beraber uçalım mı? Üniversitelerin son sınıf öğrencileri ve yeni mezun olan arkadaşlar, beraber 'Take Off' yapalım mı? Gelin bu ailenin bir üyesi olun.Başvuru 4 Nisan'a kadar" açıklamasında bulundu. THY, ayrıca kabul edilenlerin işe başlanğıç tarihini Ağustos - Eylül olarak duyurdu. İşe kabul edilenlerin çalışma yeri olarak ise İstanbul olarak açıklandı. 

THY'ye başvuru süreci şöyle:

Online başvuru: 1 Şubat-4 Nisan 2019

Online İngilizce ve Genel Yetenek Sınavı: 12 Nisan-14 Nisan 2019

Genel Yetenek ve İngilizce Sınavı: 27 Nisan

Grup Mülakatları: 10 Haziran-28 Haziran 2019

Kişilik Envanteri: 3-4 Temmuz 2019

Birebir mülakatlar: 15 Temmuz-26 Temmuz 2019

Çalışma alanları nereler olacak

1.İnsan Kaynakları ve Destek Üniteleri: Eğitim Başkanlığı, İstihdam Başkanlığı, Personel Yönetimi Başkanlığı, Sosyal ve İdari İşler Başkanlığı, Uçuş Eğitim Başkanlığı

2. Kalite & Teknik:Teknik: Kalite Güvence Başkanlığı, Teknik Başkanlık

3.Mali: Finans Başkanlığı, Genel Satınalma Başkanlığı, Muhasebe ve Mali Kontrol Başkanlığı,

4. Operasyon: Entegre Operasyon Knotrol Başkanlığı, Güvenlik Başkanlığı, Kurumsal Emniyet Başkanlığı, Yer İşletme Başkanlığı, Uçuş İşletme Başkanlığı, 

5.Planlama: Ekip Planlama Başkanlığı, Gelir Yönetim Başkanlığı, İkram ve Uçak İçi Üürünler Başkanlığı, Üretim Planlama Başkanlığı, 

6.Pazarlama Satış: Kurumsal İletişim Başkanlığı, Kurumsal Pazarlama ve Dağıtım Kanalları Başkanlığı, Pazarlama Başkanlığı, Satış Başkanlığı,

7.Turkish Cargo: Kargo Operasyon Başkanlığı, Kargo Pazarlama Başkanlığı, Kargo Satış Başkanlığı

8.Yatırım & Anlaşmalar: Kurumsal İnovasyon ve Projeler Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler ve İttifaklar Başkanlığı, Yatırım Yönetimi Başkanlığı

THY'nin ilanına başvuru şartları şöyle:

"Tercihlerin ve kişilik envanteri sonucun dikkate alınarak yetkinliklerine uygun ünitede değerlendirileceksinÜniversitelerin lisans, son sınıf, yeni mezun veya yüksek lisans öğrencileri, yeni mezunlar için mezuniyet tarihi üzerinden 2 yıl geçmemesi gerekiyor. Yüksek lisans öğrencileri için mezuniyet tarihi üzerinden 3 yıl geçmemesi gerekiyor. İyi derecede İngilizce bilenler, Gelişimine önem veren, yeni ve uygulanabilir fikirler üretebilen, takım çalışmasına yatkın olan herkes başvurabilir."

THY başvuruya kabul edileceklere imkanları şöyle sıraladı:

"Türk Hava Yolları, çalışanlarına önemli sosyal olanaklar sağlar. Geniş bir bölgeye yayılmış servis ağı, yemek, özel sağlık sigortası, çalışan aileleri için sunulan özel sağlık sigortası indirimleri, doğum, emzirme, ölüm, evlenme yardımları, çocuklu kadın çalışanlar için kreş imkânı ya da yardımı, ücretsiz ve indirimli yurt içi/yurt dışı uçuş imkânları, vize kolaylığı, tüm dünyada anlaşmalı konaklama olanakları söz konusu hizmetler arasında yer alır."

KAYNAK: DHA

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 11:07
  1. İstanbul
  2. EKONOMİ
  3. Bilal Ekşi
  4. THY
  5. Türk Hava Yolları

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