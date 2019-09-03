0553 313 94 23

THY'den Kuzey Avrupa kampanyası

Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı'ndan İngiltere, İrlanda, Rusya, Norveç, İsveç, Danimarka, Finlandiya, Letonya, Litvanya ve Estonya'daki 26 noktaya gidiş-dönüş her şey dahil 164 dolardan başlayan fiyatlarla kampanya başlattı

03 Eylül 2019 Salı 10:27
THY'den Kuzey Avrupa kampanyası

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Kuzey Avrupa'ya seyahat için gidiş dönüş 164 dolardan başlayan fiyatlarla kampanya yaptı.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en çok ülkesine uçuş gerçekleştiren hava yolu şirketi olduğu belirtilen THY, transfer merkezi İstanbul Havalimanı'ndan İngiltere, İrlanda, Rusya, Norveç, İsveç, Danimarka, Finlandiya, Letonya, Litvanya ve Estonya’daki 26 noktaya gidiş-dönüş her şey dahil 164 dolardan başlayan fiyatlarla uçma ayrıcalığı sunuyor.

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyenler, 3-13 Eylül 2019 tarihleri arasında uçuş bileti satın almaları halinde, seyahatlerini 3 Eylül 2019-20 Mayıs 2020 tarih aralığında gerçekleştirebilecek.

Açıklamada ekonomi sınıfı için her şey dahil gidiş-dönüş 164 dolardan başlayan fiyatların, THY'nin resmi web sitesi ücretleri olduğu, bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebileceği belirtildi.

Kapsam dışı seyahat dönemleri ve kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere "www.turkishairlines.com" web adresinden, "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabileceği kaydedilen açıklamada, seyahat tarih aralığının İngiltere için 10 Eylül 2019- 20 Mayıs 2020, Rusya için 3 Eylül 2019-20 Nisan 2020 olduğu vurgulandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 10:27
  1. kampanya
  2. Kuzey Avrupa
  3. THY

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arap Koalisyonu, Husilerin İHA’sını düşürdü
    1. Arap Koalisyonu, Husilerin İHA’sını..
    2. Alleben’de başardı, dünyaya açıldı
    3. Ekrem İmamoğlu suya da zam yaptı!
    4. Kuveyt Türk’ten sürdürülebilirlik raporu
    5. "Keşmir, dünyanın en büyük açık hava..
    6. İspanya'nın büyük kulüpleri transferde..
    7. Azez’de mülteci kampında yangın çıktı:..
    8. Narkotimler uyuşturucuya geçit..
    9. Setur’dan Kurtuluş Savaşı’nın 100. yıl..
    10. Otomobil satışları, ilk sekiz ayda..
    11. Abdulcebrail Akbulut, Erzurumspor'da!
    12. Türkiye Finans’tan avantajlı “Ticari..
    13. Meclis başkanı ve bakanlar Biga..
    14. Alper Yerli Gençlerbirliğispor’a..
    15. Erzurumspor'da yeni transferlerin..
    16. Türkiye ve Ortadoğu yapı sektörü..
    17. Galatasaray’dan imza şov
    18. Bağımsız GSYH 2018’de yüzde 2.8 arttı
    19. Kivi bahçeden 5.5 TL’ye çıkacak
    20. Davutoğlu ve ekibine İhraç kararının..
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız