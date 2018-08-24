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THY'den bayram uyarısı! 'Check-in'lerinizi önceden yapın'

Türk Hava Yolları (THY), 9 günlük bayram tatilinin son iki gününde 500 binin üzerinde yolcu taşıyacak ve 3057 sefer gerçekleştirecek.

24 Ağustos 2018 Cuma 20:19
THY'den bayram uyarısı! 'Check-in'lerinizi önceden yapın'

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi de twitter hesabından mesaj yayınlayarak, "Cumartesi ve pazar günü toplam 3057 sefer ile 500 binin üzerinde yolcumuzu taşıyacağız. Bayram dönüşü yoğunluğundan az etkilenmek için check-in'lerin önceden yapılması ve havalimanına daha erken gelinmesinde fayda vardır" dedi.

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 20:19
  1. THY
  2. Türk Hava Yolları
  3. Bilal Ekşi
  4. Check-in uyarısı

YORUM YAZ

  • h. belekh. belek1 sa önce
    internetten checkin yapmayi millete öneriyorsunuzda,keske internetten biletleri, acentalara göre daha ucuz satsaniz, bizleri acentalarla neden ugrastiriyorsunuz, dünyada hep millet biletini internetten acentaciya para kaptirmadan daha ucuza satar, ama THY de tam tersine, danimarkada 3-4 tane acenta var, zaten birisine THY nin bölge sorumlusu ayricalik gösterip, direk konya ucuzlarinin "koltuklarinin" büyük miktarini belli birisine veriyor (buradaki gurbetciler hepsi bilir kimden bahsettigimi), onlardan kafalarina göre kaymakli bir rakamdan pahaliya satarlar, cünkü alternatif yok. Herkez senelerdir merak eder bu pahaliligin ve neden internetin acentadan daha pahali oldugunu..
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